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Футболист в чемпионате Германии забил быстрейший гол в истории. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
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Футболист в чемпионате Германии забил быстрейший гол в истории. Видео
Луис Диас сделал передачу назад на голкипера Мануэля Нойера, однако вратарь неудачно обработал мяч

Полузащитник "Аугсбурга" Робин Фелльхауэр поразил ворота "Баварии" в начале матча 5-го тура немецкой Бундеслиги. Его гол стал самым быстрым за всю историю чемпионата, который проводится с 1963 года.

Эпизод произошел сразу после стартового свистка. "Бавария" разыграла мяч с центра поля, Луис Диас сделал передачу назад на голкипера Мануэля Нойера, однако вратарь неудачно обработал мяч и попытался выбить его через набегавшего соперника.

Футболист в чемпионате Германии забил быстрейший гол в истории. Видео

Нойер неудачно обработал мяч

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Фелльхауэр успел помешать выносу, завладел мячом и отправил его в пустые ворота. Различные спортивные источники зафиксировали время гола в диапазоне от 6 до 8,4 секунды после начала встречи.

Прежние рекорды принадлежали Кариму Беллараби и Кевину Фолланду. Первый забил на девятой секунде в 2014 году, второй повторил это достижение в 2015-м. Примечательно, что Фолланд также отличился в матче против "Баварии", когда ее ворота защищал Нойер.

После быстрого пропущенного мяча мюнхенцы активно атаковали. За встречу команда нанесла 29 ударов по воротам, а показатель ожидаемых голов (xG) превысил 5,0. При этом арбитры после проверок с помощью системы VAR отменили четыре гола "Баварии" из-за положения вне игры: дважды отличиться не позволили Луису Диасу, а также голы не засчитали Исмаэлю Сайбари и Сержа Гнабри.

Во втором тайме Сайбари сравнял счет после передачи Гарри Кейна. На 64-й минуте Родригу Рибейру вновь вывел "Аугсбург" вперед, воспользовавшись тем, что Нойер неудачно отразил дальний удар. На 80-й минуте Натаниэль Браун после второго ассиста Кейна установил окончательный счет: 2:2.

После матча Фелльхауэр иронично высказался о работе VAR, поблагодарив систему видеоповторов. По его словам, без вмешательства видеоарбитров "Аугсбург" мог проиграть со счетом 2:6.

Футболист в чемпионате Германии забил быстрейший гол в истории. Видео

Фелльхауэр забил быстрый гол

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