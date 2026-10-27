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Футболист "Динамо" расплакался перед трибунами после случившегося в матче с "Шахтером" в Кубке Украины. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
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Футболист "Динамо" расплакался перед трибунами после случившегося в матче с "Шахтером" в Кубке Украины. Видео
Тарас Михавко не сдержал эмоций

Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко не сдержал слез после поражения (0:3) от донецкого "Шахтера" в 1/8 финала Кубка Украины. 21-летний футболист подошел к трибуне с болельщиками столичного клуба на "Арене Львов" и попросил прощения за удаление, после которого его команда осталась в меньшинстве.

Встреча завершилась со счетом 0:3. Ключевой эпизод произошел на 30-й минуте, когда Михавко получил прямую красную карточку за удар рукой в борьбе с полузащитником "Шахтера" Олегом Очеретько.

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К тому моменту счет оставался ничейным, однако киевлянам предстояло провести большую часть матча вдесятером.

После финального свистка защитник подошел к болельщикам "Динамо" и со слезами на глазах обратился к ним.

Футболист ''Динамо'' расплакался перед трибунами после случившегося в матче с ''Шахтером'' в Кубке Украины. Видео

Тарас Михавко. Источник: Кадр из видео

Позже в интервью УПЛ ТВ он признал свою ответственность за поражение и несколько раз извинился перед фанатами и партнерами по команде.

"В первую очередь я хотел бы извиниться перед болельщиками, потому что это было мое необдуманное действие, из-за которого я оставил команду в меньшинстве", – заявил Михавко.

Футболист также отметил, что осознает последствия своего поступка и считает удаление главной причиной неудачи киевлян.

"Я понимаю, что это чистое поражение из-за моей красной карточки. Я очень-очень сильно извиняюсь. Понимаю, что это никак не повлияет на сегодняшний результат, но хотел сказать, что это будет один из тех моментов в карьере, который станет уроком", – добавил защитник.

Футболист ''Динамо'' расплакался перед трибунами после случившегося в матче с ''Шахтером'' в Кубке Украины. Видео

Михавка удалили в матче с Шахтером. Источник: Кадр из видео

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