Финские болельщики освистали гимн Беларуси и вывесили плакат с Лукашенко-тараканом. Фото и видео

Болельщики сборной Финляндии устроили акцию против режима Александра Лукашенко во время матча Лиги наций с Беларусью в Хельсинки. Перед началом встречи футбольные фанаты освистали государственный гимн Беларуси, а на трибунах появился баннер с изображением Лукашенко в виде таракана.

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Матч 2-го тура Лиги наций УЕФА между Финляндией и Беларусью состоялся 29 сентября на Олимпийском стадионе в Хельсинки. На одном из секторов финские болельщики разместили изображение Александра Лукашенко, которого показали в образе мерзкого насекомого, зажатого когтями совы. Рядом была размещена надпись "Твой день настанет".

Государственный гимн Беларуси перед началом встречи сопровождался свистом со стороны финских фанатов. Акция стала частью реакции болельщиков на проведение матча в Финляндии.

Во время акции болельщики также скандировали "Путин – х*йло"

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Изначально Футбольная ассоциация Финляндии планировала провести домашнюю встречу с Беларусью на нейтральном поле. В мае было объявлено, что игра пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Украина выступила против проведения матча в Финляндии, а посольство Украины направило дипломатическую ноту финскому МИД.

Финская федерация при этом заявила о поддержке Украины и решила использовать матч для сбора помощи. Чистая выручка от продажи билетов должна быть направлена на поддержку украинцев, а во время встречи также проводились сборы денежных средств и необходимых товаров.

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Сборная Финляндии также подготовила отдельную акцию перед игрой. Футболисты вышли на разминку в футболках с надписью "We Stand for Peace" ("Мы выступаем за мир"). Кроме того, зрителям раздали 1500 подсолнухов в знак солидарности с Украиной.

Сам матч завершился со счетом 0:0. Для Финляндии это была вторая игра в группе C1: в первом туре команда разгромила Сан-Марино со счетом 7:0, тогда как Беларусь начала турнир с поражения от Албании 0:2.

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