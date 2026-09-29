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Финские болельщики освистали гимн Беларуси и вывесили плакат с Лукашенко-тараканом. Фото и видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
icon 1,2 т.
Финские болельщики освистали гимн Беларуси и вывесили плакат с Лукашенко-тараканом. Фото и видео
Поединок в Лиге наций завершился нулевой ничьей

Болельщики сборной Финляндии устроили акцию против режима Александра Лукашенко во время матча Лиги наций с Беларусью в Хельсинки. Перед началом встречи футбольные фанаты освистали государственный гимн Беларуси, а на трибунах появился баннер с изображением Лукашенко в виде таракана.

Матч 2-го тура Лиги наций УЕФА между Финляндией и Беларусью состоялся 29 сентября на Олимпийском стадионе в Хельсинки. На одном из секторов финские болельщики разместили изображение Александра Лукашенко, которого показали в образе мерзкого насекомого, зажатого когтями совы. Рядом была размещена надпись "Твой день настанет".

Финские болельщики освистали гимн Беларуси и вывесили плакат с Лукашенко-тараканом. Фото и видео

Банер на матчі Білорусь — Фінляндія

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Государственный гимн Беларуси перед началом встречи сопровождался свистом со стороны финских фанатов. Акция стала частью реакции болельщиков на проведение матча в Финляндии.

Во время акции болельщики также скандировали "Путин – х*йло"

Изначально Футбольная ассоциация Финляндии планировала провести домашнюю встречу с Беларусью на нейтральном поле. В мае было объявлено, что игра пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Украина выступила против проведения матча в Финляндии, а посольство Украины направило дипломатическую ноту финскому МИД.

Финские болельщики освистали гимн Беларуси и вывесили плакат с Лукашенко-тараканом. Фото и видео

Вболівальники збірної Фінляндії на матчі проти Білорусі

Финская федерация при этом заявила о поддержке Украины и решила использовать матч для сбора помощи. Чистая выручка от продажи билетов должна быть направлена на поддержку украинцев, а во время встречи также проводились сборы денежных средств и необходимых товаров.

Сборная Финляндии также подготовила отдельную акцию перед игрой. Футболисты вышли на разминку в футболках с надписью "We Stand for Peace" ("Мы выступаем за мир"). Кроме того, зрителям раздали 1500 подсолнухов в знак солидарности с Украиной.

Финские болельщики освистали гимн Беларуси и вывесили плакат с Лукашенко-тараканом. Фото и видео

Нападник збірної Фінляндії № 08 Робін Лод розминається у футболці з написом «Ми за мир» перед матчем Ліги націй УЄФА

Сам матч завершился со счетом 0:0. Для Финляндии это была вторая игра в группе C1: в первом туре команда разгромила Сан-Марино со счетом 7:0, тогда как Беларусь начала турнир с поражения от Албании 0:2.

Финские болельщики освистали гимн Беларуси и вывесили плакат с Лукашенко-тараканом. Фото и видео

Матч Фінляндія — Білорусь завершився з рахунком 0:0

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