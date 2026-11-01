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Финляндия нашла глобальный способ не пустить Россию на международные турниры

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
912
Финляндия нашла глобальный способ не пустить Россию на международные турниры
С инициативой выступила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Источник: Иллюстрация сгенерирована ИИ

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступила с инициативой ограничить въезд российских спортсменов не только в свою страну, но и на территорию всей Шенгенской зоны. По ее словам, соответствующие меры необходимо продвигать на уровне Европейского союза, а Еврокомиссия уже занимается этим вопросом.

Финляндия нашла глобальный способ не пустить Россию на международные турниры

Элина Валтонен выступила с инициативой ограничить въезд российских спортсмено

Глава финского внешнеполитического ведомства сообщила о своей инициативе 1 ноября в социальной сети X. Валтонен подчеркнула, что позиция Финляндии будет зависеть от продолжения российской агрессии против Украины.

"Если Россия продолжит свою наступательную войну, российским спортсменам не будет места в Финляндии в следующем году. Я намерена продвигать необходимые меры в ближайшие дни", – написала министр.

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По словам Валтонен, на заседании Совета ЕС по иностранным делам она намерена проинформировать коллег о предложении распространить ограничения на всю Шенгенскую зону. Таким образом, инициатива предполагает не просто запрет на участие россиян в соревнованиях на территории Финляндии, а ограничение их возможности въезжать в большинство европейских стран.

Как отреагировали в соцсетях

Заявление Валтонен вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Под ее постом в X одни поддержали инициативу и призвали не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям, пока продолжается война против Украины.

"Пока россияне убивают мирных жителей в Украине и разрушают страну своей наступательной войной, их спортсменов нельзя допускать ни к каким соревнованиям в Финляндии или где-либо еще в Европе. Пусть прекращают войну, если хотят вернуться в международный спорт", – написал один из пользователей.

Финляндия нашла глобальный способ не пустить Россию на международные турниры

Комментарии пользователей. Источник: x.com/elinavaltonen

Другие комментаторы выступили против ограничений. В частности, некоторые призвали не смешивать спорт и политику. Один из пользователей также предложил распространить аналогичные меры на американских спортсменов.

Финляндия нашла глобальный способ не пустить Россию на международные турниры

Комментарии пользователей. Источник: x.com/elinavaltonen

В обсуждении прозвучали и предложения о бойкоте. Один из комментаторов призвал Федерацию хоккея Финляндии и главных спонсоров национальной сборной пересмотреть свои ценности и условия контрактов. Он отметил, что бойкотировать можно не только соревнования, но и компании, а также их продукцию.

Еще один пользователь усомнился в эффективности инициативы, предположив, что в случае запрета на въезд российских спортсменов международные соревнования просто перенесут в другую страну.

Финляндия нашла глобальный способ не пустить Россию на международные турниры

Комментарии пользователей. Источник: x.com/elinavaltonen

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил против возвращения российских хоккейных сборных к международным соревнованиям после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Он призвал международное спортивное сообщество и партнеров Украины не допустить восстановления участия России в турнирах, а правительства других стран попросил отказать российским хоккеистам во въезде на свою территорию.

Финляндия нашла глобальный способ не пустить Россию на международные турниры

Сибига выступил против возвращения российских хоккейных сборных

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Финляндиясборная России по хоккею
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