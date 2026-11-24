Чемпионы России по лыжным гонкам Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Савелий Коростелев смогут выступить на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке, который состоится 27-29 ноября. Финские власти подтвердили организаторам, что новые ограничения на въезд российских спортсменов не распространяются на этих трех лыжников.

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Об этом 24 ноября сообщила Федерация лыжного спорта Финляндии. Остальные российские спортсмены, заявленные на соревнования, отказались от участия.

Согласно разъяснениям государственных органов, Терентьева, Непряева и Коростелев могут въехать в Финляндию, несмотря на ограничения, вступившие в силу 16 ноября. Они распространяются на российских спортсменов и других специалистов спортивной отрасли, в том числе получивших нейтральный статус. Запрет действует независимо от страны прибытия россиян и от того, направляются ли они через Финляндию в другие государства Шенгенской зоны.

Решение об ограничении въезда правительство Финляндии приняло 12 ноября. При этом допуск спортсменов к международным соревнованиям и разрешение на въезд в страну регулируются разными инстанциями.

Председатель Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что организация не поддерживает возвращение российских и белорусских спортсменов в международный спорт до окончания войны в Украине.

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Она поблагодарила правительство страны за принятые меры, позволившие существенно ограничить въезд российских представителей спортивной отрасли. По словам Коркатти, финская федерация также проводила консультации с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) и другими скандинавскими странами.

Исполнительный директор федерации Марлеена Валтасола пояснила, что организаторы соревнований обязаны соблюдать правила FIS и обязательные решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Вопросы выдачи виз и разрешения на въезд находятся в компетенции финских государственных органов.

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Финская федерация и организаторы этапа в Руке поддерживали постоянный контакт с FIS по этому вопросу. По словам Валтасолы, международная федерация подтвердила, что уважает визовые и миграционные правила принимающей страны.

Валтасола также подчеркнула, что главная задача финской федерации заключается в обеспечении возможности для национальных спортсменов тренироваться, выступать и заниматься профессиональной деятельностью на международном уровне.