Российские фигуристы не смогут выступить на этапе Гран-при Finlandia Trophy, который пройдет 20 и 21 ноября в Хельсинки. Финские власти отказали во въезде спортсменам из РФ, включая тех, кто имеет нейтральный статус и действующие шенгенские визы.

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Официальное подтверждение запрета получила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил, что финские власти ужесточили правила въезда для граждан РФ, и новые ограничения распространяются в том числе на профессиональных спортсменов.

Постановление правительства Финляндии вступило в силу 16 ноября 2026 года. В документе указано, что въезд российских граждан представляет угрозу международным отношениям страны. Ограничения затрагивают краткосрочную трудовую деятельность по визе, включая участие в профессиональных спортивных соревнованиях.

Финские власти будут учитывать новые правила при рассмотрении визовых заявлений и принятии решений о въезде в страну. Запрет действует независимо от того, из какого государства российский гражданин направляется в Финляндию. Он распространяется также на обладателей шенгенских виз, выданных другими странами Евросоюза, и спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

"Российские спортсмены, в том числе выступающие в нейтральном статусе, не соответствуют условиям въезда в Финляндию. Это касается и российских спортсменов, направляющихся по шенгенской визе для участия в турнире Finlandia Trophy", – сообщили в ФФККР.

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В ISU заявили, что исходят из невозможности участия российских фигуристов в соревнованиях и приступают к приглашению запасных участников.

Под ограничения попали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Евгений Семененко.

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Все они получили приглашения на финский этап еще в октябре, до изменения правил въезда. По информации российских СМИ, спортсменов заранее уведомили, что они не смогут приехать в Хельсинки. Сейчас фигуристы готовятся к чемпионату России.

Отдельная ситуация сложилась у Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова. Пара пока находится в Новогорске, однако тренер Павел Слюсаренко заявил, что они все равно будут пытаться попасть на соревнования.

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Пропуск этапа серьезно повлиял на перспективы российских участников в серии Гран-при. Мишина и Галлямов выиграли соревнования в Китае, Бойкова и Козловский стали вторыми на этапе во Франции, а Семененко занял третье место в Китае. Все трое имели шансы квалифицироваться в финал серии, однако без выступления в Финляндии потеряли возможность попасть на итоговый турнир.

Бывшая российская фигуристка Наталья Бестемьянова назвала произошедшее "ужасным решением" и отметила, что российские спортсмены могли претендовать на медали, особенно в парном катании.

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Кроме того, Бестемьянова призвала ISU рассмотреть возможность переноса чемпионата мира 2027 года из Финляндии в другую страну. Именно там должно пройти следующее мировое первенство, поэтому действующие ограничения помешают участию российских фигуристов и в этих соревнованиях.