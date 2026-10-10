Феноменальный гол футболиста сборной Украины произвел фурор в Германии. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Отключение электроэнергии в УкраинеВ Украине ввели новые графики отключений: часть Киева и области без света из-за атаки РФКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыОккупанты запустили по Украине 160 БПЛА, силы ПВО сбили 117 целей: последствия в областях. ФотоОккупанты запустили по Украине 160 БПЛА, силы ПВО сбили 117 целей: последствия в областях. ФотоРоссия вновь нанесла удар по Киеву: есть повреждения. Подробности и фотоРоссия вновь нанесла удар по Киеву: есть повреждения. Подробности и фото"Россия поблагодарила за снятие санкций": Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 15 жизней, и обратился к Западу"Россия поблагодарила за снятие санкций": Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 15 жизней, и обратился к ЗападуДочь Кузьмы Скрябина сделала пластическую операцию на лице и показала, что изменила в себе. ФотоДочь Кузьмы Скрябина сделала пластическую операцию на лице и показала, что изменила в себе. Фото"Второго дня не будет": переговоры между представителями США, Европы и Украины завершились досрочно, – журналист"Второго дня не будет": переговоры между представителями США, Европы и Украины завершились досрочно, – журналистСамая большая потеря в "верхушке" штабов в результате одной атаки: расследование подтвердило гибель 20 офицеров РФ в Донецке вследствие удара ВСУСамая большая потеря в "верхушке" штабов в результате одной атаки: расследование подтвердило гибель 20 офицеров РФ в Донецке вследствие удара ВСУУкраинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое "золото" чемпионата мира для своей новой родины. ВидеоУкраинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое "золото" чемпионата мира для своей новой родины. ВидеоСтало известно, какое требование Усика сорвало его последний бой с УайлдеромСтало известно, какое требование Усика сорвало его последний бой с Уайлдером

Феноменальный гол футболиста сборной Украины произвел фурор в Германии. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
icon 306
Феноменальный гол футболиста сборной Украины произвел фурор в Германии. Видео
Шедевральное взятие ворот номинировано на гол месяца

Украинский полузащитник Богдан Оличенко претендует на клубную награду "Баварии" за лучший гол сентября. 19-летний футболист отличился прямым ударом с углового в матче дублирующего состава мюнхенцев против "Айхштетта", перебросив мяч через вратаря и отправив его в ближний угол.

Феноменальный гол футболиста сборной Украины произвел фурор в Германии. Видео

Богдан Оличенко. Источник: .instagram.com/bodyaolychenko/

Встреча седьмого тура Региональной лиги Германии завершилась разгромной победой "Баварии-2" со счетом 3:0. Оличенко открыл счет на 19-й минуте, исполнив так называемый "сухой лист": после удара с углового мяч по высокой дуге перелетел через голкипера соперников Даниэля Мартина и опустился в сетку ворот.

Феноменальный гол футболиста сборной Украины произвел фурор в Германии. Видео

Богдан Оличенко забил гол-шедевр. Источник: .instagram.com/bodyaolychenko/

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 3,2 т.
"Не сможет". Де Дзерби вынес вердикт Мудрику
icon 3,2 т.
"Не сможет". Де Дзерби вынес вердикт Мудрику
Артём РоссинскийАртём Россинский
icon 600
В УПЛ – революция! Впервые за 34 года ее может выиграть не "Динамо" и не "Шахтер". Доказываем почему
icon 600
В УПЛ – революция! Впервые за 34 года ее может выиграть не "Динамо" и не "Шахтер". Доказываем почему
Александр ЛипенкоАлександр Липенко
icon 9,8 т.
Андреа Мальдера: первый в истории
icon 9,8 т.
Андреа Мальдера: первый в истории

Видео эффектного гола привлекло внимание клубной медиаслужбы. Украинца включили в список претендентов на награду, где его соперниками стали футболисты основной команды "Баварии" Альфонсо Дэвис, Джамал Мусиала и Майкл Олисе, а также представительница женского состава Момоко Таникава.

Оличенко присоединился к системе "Баварии" в 2022 году, перейдя из академии донецкого "Шахтера". В Германии он прошел юношеские команды U-16, U-17 и U-19, после чего получил возможность выступать за вторую команду мюнхенского клуба. Его контракт с немецким грандом действует до лета 2027 года.

Феноменальный гол футболиста сборной Украины произвел фурор в Германии. Видео

Богдан Оличенко. Источник: .instagram.com/bodyaolychenko/

В сезоне 2024/2025 полузащитник играл за "Баварию" U-19 в Юношеской лиге УЕФА. В матче против португальского "Спортинга", завершившемся со счетом 3:3, украинец забил первый гол в турнире и заработал пенальти. За тот сезон он записал на свой счет четыре мяча и четыре результативные передачи.

Феноменальный гол футболиста сборной Украины произвел фурор в Германии. Видео

Богдан Оличенко. Источник: .instagram.com/bodyaolychenko/

Оличенко также выступает за юношескую сборную Украины. Летом 2026 года он участвовал в чемпионате Европы U-19, на котором украинская команда дошла до полуфинала.

Феноменальный гол футболиста сборной Украины произвел фурор в Германии. Видео

Богдан Оличенко. Источник: .instagram.com/bodyaolychenko/

Похожие темы
Германия
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться