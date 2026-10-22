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Экс-тренер сборной Украины возглавит последнюю команду УПЛ

Максим ИншаковМаксим Иншаков
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Экс-тренер сборной Украины возглавит последнюю команду УПЛ
Сам специалист уже подтвердил свое назначение

Александр Петраков согласился стать главным тренером криворожского "Кривбасса", который занимает последнее место в Премьер-лиге Украины. 69-летний специалист сменит нидерландца Патрика ван Леувена, покинувшего клуб после решения руководства прекратить сотрудничество.

О своем согласии возглавить команду Петраков сообщил в интервью изданию "Украинский футбол". По словам тренера, договоренность была достигнута после продолжительных переговоров с президентом клуба Константином Караманицем.

Экс-тренер сборной Украины возглавит последнюю команду УПЛ

Александр Петраков

"Два дня назад я пообщался с президентом "Кривбасса". Мы разговаривали пять часов. Потом все так быстро закрутилось. Он попросил меня помочь команде, и я согласился", – рассказал специалист.

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Экс-тренер сборной Украины возглавит последнюю команду УПЛ

Петраков возглавлял сборную Украины

На момент назначения криворожский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице УПЛ. После семи проведенных матчей у "Кривбасса" пять очков. В предыдущем туре команда на своем поле уступила черкасскому ЛНЗ со счетом 0:3.

Экс-тренер сборной Украины возглавит последнюю команду УПЛ

Александр Петраков

Петракову предстоит работать с составом, в котором много молодых футболистов. При этом после ухода ван Леувена тренерский штаб практически полностью обновился. По словам нового наставника, в клубе остались тренер по физической подготовке, аналитик и тренер вратарей.

Одним из помощников Петракова станет Сергей Попов, бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины. Других подробностей о формировании нового тренерского штаба специалист пока не сообщил.

Экс-тренер сборной Украины возглавит последнюю команду УПЛ

Александр Петраков во время исполнения гимна.

Конкретные задачи перед новым наставником руководство еще не определило. В первую очередь Петраков намерен разобраться в состоянии футболистов и наладить игру команды.

"Конечно, нужно стабилизировать состав и игру команды. Но как я могу сейчас говорить о конкретных задачах, если еще никого не знаю и не видел?" – отметил тренер.

Экс-тренер сборной Украины возглавит последнюю команду УПЛ

Александр Петраков

Уже 25 октября "Кривбасс" проведет следующий матч чемпионата против черновицкой "Буковины". Встреча 10-го тура УПЛ состоится в Каменце-Подольском на стадионе имени Григория Тонкочеева, начало запланировано на 13:00.

Экс-тренер сборной Украины возглавит последнюю команду УПЛ

Бывший тренер сборной Украины

 

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Петраков возглавлял национальную сборную Украины по футболу с августа 2021 года по декабрь 2022 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 15 матчей, в которых добыли шесть побед, семь раз сыграли вничью и дважды проиграли.

Перед 2023 годом Украинская ассоциация футбола (УАФ) решила прекратить сотрудничество с Петраковым. Контракт с ним, срок действия которого завершился 31 декабря 2022-го, продлевать не стали.

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Премьер-лига УкраиныФК КривбассАлександр ПетраковАлександр Петраков
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