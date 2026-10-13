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Экс-футболист сборной Украины забил в Тернополе потрясающий гол с центра поля. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
icon 405
Экс-футболист сборной Украины забил в Тернополе потрясающий гол с центра поля. Видео
Поединок завершился со счетом 3:1

Полузащитник тернопольской "Нивы" Артем Габелок поразил ворота "Колоса-2" ударом примерно с 45 метров в матче 11-го тура Первой лиги Украины. Встреча состоялась 11 октября на Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Экс-футболист сборной Украины забил в Тернополе потрясающий гол с центра поля. Видео

Нива выиграла со счетом 3:0. Источник: ФК Нива

Эпизод произошел на 65-й минуте, когда "Нива" вела 1:0. Габелок разыграл мяч с нападающим Андреем Борячуком, после чего заметил, что голкипер гостей Сергей Погорелый вышел далеко за пределы ворот. Полузащитник пробил практически от центрального круга, перебросил вратаря и отправил мяч в сетку, увеличив преимущество тернопольской команды до двух голов.

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40-летний Погорелый попытался вернуться в ворота и помешать взятию, однако не успел остановить мяч. Гол Габелка стал одним из самых ярких эпизодов матча.

Оба участника комбинации присоединились к "Ниве" летом 2026 года в статусе свободных агентов. Габелок и Борячук ранее были связаны с донецким "Шахтером": первый прошел академию клуба, а второй также выступал за команду.

Габелок представлял юношескую и молодежную сборные Украины. В 2015 году он участвовал в молодежном чемпионате мира, где сыграл в трех матчах, а в поединке 1/8 финала против Сенегала реализовал послематчевый пенальти.

Экс-футболист сборной Украины забил в Тернополе потрясающий гол с центра поля. Видео

Артем Габелок. Источник: ФК Нива

В своей клубной карьере полузащитник также выступал за латвийский "Спартак" из Юрмалы, с которым стал чемпионом страны, полтавскую "Ворсклу" и армянский "Пюник". В составе "Ворсклы" он дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Украины и участвовал в матчах Лиги Европы.

Видео гола Габелка опубликовано в обзоре матча "Нива" Тернополь – "Колос-2".

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