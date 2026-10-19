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Экс-футболист сборной Украины сказал, кто должен стать новым тренером "Динамо"

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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Экс-футболист сборной Украины сказал, кто должен стать новым тренером "Динамо"
Ковалец высказался о новом тренере "Динамо"

Бывший футболист киевского "Динамо" Сергей Ковалец призвал руководство клуба назначить новым тренером команды после отставки Игоря Костюка украинского специалиста. По его словам, "бело-синих" должен возглавить легендарный Мирон Маркевич, который за последние 10 лет имеет только один год работы.

Об этом Ковалец заявил в интервью порталу Sport.ua. Экс-полузащитник сборной Украины, который в 2000-х работал помощником Маркевича в Харьковском "Металлисте" подчеркнул, что "бело-синим" нужно взять паузу до зимнего перерыва и тщательно отнестись к выбору нового наставника.

Экс-футболист сборной Украины сказал, кто должен стать новым тренером ''Динамо''

Сергей Ковалец. Источник: ФК "Металлург" Запорожье

Экс-футболист сборной Украины сказал, кто должен стать новым тренером ''Динамо''

Игорь Костюк покидает столичный клуб. Источник: "Динамо" Киев от Шурика

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"Нужно доиграть оставшиеся матчи до зимнего перерыва и искать тренера. Атмосфера в команде должна быть на достойном уровне. Кто должен возглавить "Динамо"? Я думаю, украинец. Есть Мирон Маркевич, которого не пригласили в сборную Украины – это была ошибка. Мы помним, как Мирча Луческу пришел в "Динамо" – было много конфликтов, но он сделал команду чемпионом, воспитав Забарного и Миколенко. Я думаю, "Динамо" нужен опытный тренер, который сможет заново запустить эту динамовскую машину", – сказал Ковалец.

Напомним, накануне "Динамо" в большинстве проиграло житомирскому "Полесью" в УПЛ. После этого киевляне объявили об отставке главного тренера Игоря Костюка и назвало его временного преемника.

Экс-футболист сборной Украины сказал, кто должен стать новым тренером ''Динамо''

"Динамо" в большинстве проиграло "Полесью". Источник: ФК "Полесье"

Экс-футболист сборной Украины сказал, кто должен стать новым тренером ''Динамо''

Мирон Маркевич. Источник: sport.ua

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких дал согласие стать новым тренером команды. Также возглавить столичный клуб хотел бывший наставник сборной Румынии.

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