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Экс-чемпион мира сказал, в чем разница между Усиком и другими супертяжами

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
636
Экс-чемпион мира сказал, в чем разница между Усиком и другими супертяжами
Хэй высказался об Усике

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй назвал Александра Усика (25-0, 16 КО) практически идеальным боксером, который не допускает ошибок. По словам уроженца Лондона, украинец на голову превосходит своих соперников, так как делает в ринге только то, чего требует ситуация.

Такое мнение Хэй выразил в интервью YouTube-каналу TalkSport Boxing. Бывший соперник Владимира Кличко подчеркнул, что Усик стоит значительно выше его соотечественников Даниеля Дюбуа (24-3, 23 КО) и Фабио Уордли (20-2-1, 19 КО), которые в минувшую субботу провели реванш.

Экс-чемпион мира сказал, в чем разница между Усиком и другими супертяжами

Даниэль Дюбуа

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Экс-чемпион мира сказал, в чем разница между Усиком и другими супертяжами

Усик в тренировочном лагере. Источник: Telegram-канал Александра Усика

"Разница в мастерстве между Усиком и Дюбуа заключается в том, что по набору навыков Даниэль находится примерно на том же уровне, что и Уордли. Усик – это боец, который не допускает ошибок. Все, что он делает, имеет смысл. Я ни разу не замечал у него каких-либо плохих привычек. С другой стороны, Дюбуа отлично освоил все базовые навыки. Он невероятно выносливый, сильный, габаритный, стойкий – он постоянно идет вперед", – сказал Хэй.

Напомним, свой последний бой Усик провел в мае, когда победил техническим нокаутом нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Экс-чемпион мира сказал, в чем разница между Усиком и другими супертяжами

Дэвид Хэй

Экс-чемпион мира сказал, в чем разница между Усиком и другими супертяжами

Фабио Уордли. Источник: Queensberry Promotions

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик не собирается возвращаться на профессиональный ринг до конца 2026 года.

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