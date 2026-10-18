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Дюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
Дюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. Видео
Поединок против Вордли состоялся на O2 Arena в Лондоне

Британский боксер Даниэль Дюбуа (24-3, 23 КО) досрочно завершил поединок с соотечественником Фабио Уордли (20-2-1, 19 КО), который накануне на взвешивании показал рекордный вес в карьере (113 кг). Чемпион сохранил титул WBO в супертяжелом весе, который ранее принадлежал Александру Усику.

Дюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. Видео

Даниэль Дюбуа (слева) победил Фабио Уордли

Реванш состоялся в ночь с 17 на 18 октября на арене O2 Arena в Лондоне. Для Дюбуа это была первая защита чемпионского пояса после победы над Уордли в мае 2026 года.

Уже в первом раунде Дюбуа нанес точный удар правой рукой и отправил Уордли на настил.

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Претендент поднялся, однако британец продолжил атаковать и до конца раунда несколько раз серьезно потряс соперника.

Дюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. Видео

Даниэль Дюбуа потряс Уордли

Во втором раунде Дюбуа сохранил высокий темп и продолжил наносить удары. Уордли пропустил серию атак и перестал эффективно защищаться.

Дюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. Видео

Даниэль Дюбуа избил соперника

Тренер претендента Бен Дэвисон выбросил полотенце, после чего рефери остановил бой, зафиксировав победу Дюбуа техническим нокаутом.

Согласно приведенной статистике от портала Compubox, за неполные два раунда Уордли нанес всего четыре точных удара.

Дюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. Видео

Статистика ударов. Источник: Compubox

Для 29-летнего Дюбуа эта победа стала 24-й в профессиональной карьере. На его счету также три поражения, причем 23 из выигранных поединков он завершил нокаутом. 31-летний Уордли потерпел второе поражение на профессиональном ринге.

Дюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. Видео

Даниэль Дюбуа

"Настало мое время, моя эра. Сегодня мне просто нужно было выйти и показать, что я настроен очень серьезно", – заявил Даниэль в интервью Sky Sports.

Также после поединка Дюбуа провел дуэль взглядов с хорватом Филипом Хрговичем, владеющим титулом IBF.

В первой встрече, состоявшейся летом 2024 года, Дюбуа победил Хрговича техническим нокаутом.

Дюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. Видео

Поединок в Саудовской Аравии завершился досрочно

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