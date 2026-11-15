Детские ошибки взрослой сборной. Как Украина сама открыла коридор для поражения от Северной Ирландии: тактический обзор матча

В сверхсложном матче пятого тура Лиги наций футбольная сборная Украины проиграла Северной Ирландии. Несмотря на довольно боевую и значительно лучшую игру, чем в октябре, мы снова допустили базовые ошибки и позволили им забить единственный гол, которого хватило для исторической победы зеленых. Но почему это повторяется и какая проблема теперь будет против Грузии? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Первый тайм. Октябрьская игра будто не заканчивалась

Первые 15 минут запомнились поисковым прессингом со стороны Украины. Команда начала искать подходы к чужим воротам, особенно по правому флангу через Кащука. Бросался в глаза и эксперимент Мальдеры, ведь проблемная позиция левого защитника наконец была закрыта профильным игроком, вернулся Миколенко. Тогда как справа, на не менее болезненную позицию защитника, вышел Забарный. У Северной Ирландии было несколько выпадов, но к опасности, как месяц назад, они не привели. Зеленые особо не реагировали на наши провокационные попытки, а их голкипер вообще пародировал Нойера, выходя аж к центральному кругу в поисках передачи, иногда даже выше последнего защитника.

Примечательно, что соперника старались возить в центре поля, чтобы предотвратить быстрые сольные прорывы Прайса или Девенни. Пока происходила эта задержка, назад должны были вернуться большинство футболистов – такой себе зеркальный футбол по сравнению с тем, как обычно играют хозяева. Желто-синие поначалу контролировали темп и навязывали именно свой футбол, но упирались в очень плотные 5-4-1. Насыщенность такой схемы не давала никакой возможности отправить мяч на форвардов, а пасов назад было больше, чем вперед. За первую половину тайма Яремчук и Сикан сделали всего 12 касаний на двоих.

РЕКЛАМА

Северной Ирландии понадобилось 23 минуты, чтобы понять, что к чему. Схема с октября повторилась: зеленые разобрались в наших ключевых направлениях и включили свои. Прорыв по левому флангу, удар Прайса, на который Трубин полетел правильно, но был отыгран рикошетом – Донли забил в пустые ворота. Только случайный офсайд лишил соперника внезапного преимущества. Уже через мгновение наш голкипер совершил фантастический двойной сейв за 2 секунды, когда его едва не пробили двумя ударами с нескольких метров! Украинцы знали, что Венгрия выиграла свой матч против Грузии, одновременно облегчив и усложнив для нас задачу в таблице. И при ничейном счете, который уже мог стать разгромным, желто-синие наконец перешли в активный прессинг.

Главные истории дня

Сначала атака имени Сикана с Кащуком могла завершиться голом – но и наш футболист пробил во вратаря, и чужой голкипер выбрал удачную позицию. Затем подключили левый фланг Миколенко, который известен своими подключениями вплоть до чужих ворот, хотя за весь тайм от него была только одна такая попытка – вот эта. Больше акцентировали внимание на правом фланге, откуда и Яремчук попытался прострелить. Украина играла одновременно уверенно и нервно.

РЕКЛАМА

Северная Ирландия продолжала выглядеть так, будто предыдущий матч не закончился. Та же агрессивная активность, словно счет 0:5 был не в их пользу и нужно срочно забивать. Подопечные О’Нила прессинговали наших футболистов высоко и с немалой смелостью. Их моменты возникали после обрезок и методичной однообразной работы по запугиванию. Несмотря на 60% владения, желто-синие выглядели вторым номером. То, что тайм завершился вничью, – большая удача.

Второй тайм. Детские ошибки взрослой сборной

После перерыва игра заметно раскрылась, только не в нашу пользу. Все строилось на коротких пасах и быстрых передачах, которые перехватывали, – и ситуация повторялась, только в другую сторону. На 54-й минуте Гэлбрейт упустил золотой момент: за 5 секунд он мог пробить как минимум трижды, но из-за Забарного постоянно смещался, и удар нанес только Прайс – очень слабый. Да, после перерыва Илья вернулся на свою родную позицию, где играл третьего центрального защитника, а Кащук должен был сдерживать фланг.

РЕКЛАМА

Северная Ирландия владела инициативой, заставляя Украину играть не только вторым номером, но и постоянно гнаться за мячом, что утомляло наших игроков и лишало их сил перед потенциальными контратаками. У хозяев было мало угловых, поэтому они пытались имитировать их постоянными навесами с фланга. Их защита была мощным демотивирующим фактором, поскольку постоянно срабатывала страховка; защитники держались на центральной линии, а временами и выше. Даже во время провала в обороне и выхода 3х3, когда Судаков нашел Сикана перед штрафной и тот пробил почти в касание, форварда успели догнать и заблокировать двое соперников!

РЕКЛАМА

С четвертой попытки у соперников все получилось. Это был угловой, но без подачи. Мяч медленно и после 3 касаний катился к Девлину – у него был буквально год, чтобы подготовить удар и влепить в правый угол. Зону подбора никто не закрыл и даже не пытался, а Трубин не видел, куда летел мяч – все были перед ним, а не перед воротами. Детская ошибка, которую никто из десяти полевых игроков не смог распознать и исправить. 1:0.

РЕКЛАМА

После гола нам не помогли даже замены на разные позиции. Украина снова получила возможность диктовать игру, так же было и в октябре, когда у зеленых было хорошее преимущество и они могли играть от него. Абсолютное лидерство по передачам было… у Матвиенко и Сарапия, ведь центральные защитники были единственными футболистами, свободными для пасов, и часто разыгрывали мяч между собой.

РЕКЛАМА

Что можно найти позитивного во вчерашнем матче? Тренерский штаб сделал определенные выводы: если в прошлой игре можно вспомнить разве что попадание Пономаренко в штангу на 69 минуте, то вчера команда показала гораздо больше. Проблема в том, что эти возможности каждую минуту контролировал соперник. А там, где защита давала трещину, включался голкипер Чарльз, который отбил безумный удар Сикана и сохранил ворота сухими уже в пятом матче группы. В этой игре было жаль только Трубина – он сделал все, чтобы вытянуть свою команду. Вместо этого после гола из офсайда команда подсела, а после действительно открытого счета просто решила раствориться. До того, чтобы сломить такие плотные и активные команды, еще много работы…

РЕКЛАМА

1:0 – решающий матч против Северной Ирландии завершается болезненно. Сборная Украины теряет все шансы на выход в Дивизион А. Теперь наша задача становится сложнее, ведь есть реальная вероятность вылететь в низшую лигу. Несмотря на то, что Грузия ни разу за 5 матчей не забивала, единственного гола в наши ворота в последнем туре может оказаться достаточно для катастрофы. И тогда Мальдеру и его подопечных уже ничто не спасет от народного гнева.