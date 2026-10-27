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"Динамо" вдевятером крупно проиграло "Шахтеру" в Кубке Украины. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
213
"Динамо" вдевятером крупно проиграло "Шахтеру" в Кубке Украины. Видео
Поединок состоялся во Львове

Донецкий "Шахтер" победил во Львове "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:0, при этом киевляне с 30-й минуты играли в меньшинстве после удаления Тараса Михавко.

Начало встречи осталось за "Динамо". Уже на второй минуте Шола воспользовался ошибкой соперника и вышел один на один с Дмитрием Ризныком, однако затянул с ударом и позволил голкиперу ликвидировать угрозу. Киевляне активно действовали в центре поля, мешали "Шахтеру" продвигать мяч и в первые 20 минут выглядели острее в атаке.

При этом у киевлян возникали проблемы при выходе из обороны. На 19-й минуте Бущан неудачно обработал передачу защитника, и мяч едва не оказался в воротах. Голкипер успел исправить ошибку раньше Очеретько, который находился рядом и готовился воспользоваться ситуацией.

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На 30-й минуте "Динамо" осталось вдесятером. Михавко получил прямую красную карточку за удар по лицу соперника. После удаления киевлянам пришлось перестраивать игру, а уже на 35-й минуте вместо травмированного Николая Волошина на поле появился Тиаре.

"Шахтер" постепенно увеличивал давление на ворота Бущана. На 40-й минуте голкипер перевел на угловой сильный удар Алиссона, а затем справился с попыткой Назариной. Однако на 43-й минуте стандартное положение привело к голу. После подачи с углового Бущан неудачно сыграл на выходе, и Мендоса оказался первым на мяче, отправив его в сетку.

Перед перерывом "Динамо" избежало второго пропущенного мяча. На 45-й минуте Бущан отразил удар Марлона по центру, а затем успел исправиться после неуверенной игры на приеме.

В начале второго тайма киевляне провели замену: вместо Матвея Пономаренко вышел Эдуардо Герреро. Уже на 47-й минуте нападающий пробил в створ, но Ризнык спокойно справился с ударом. На 49-й минуте Бущан отразил попытку Педро Энрике, сохранив минимальное отставание своей команды.

В дальнейшем "Шахтер" чаще создавал угрозу у чужих ворот. На 60-й минуте удар Алиссона заблокировали защитники, а спустя две минуты Мендоса сместился с фланга в центр и пробил в угол, но не попал в створ. На 63-й минуте тренерский штаб донецкой команды выпустил Изаки и Траоре вместо Марлона и Кауана Элиаса.

На 65-й минуте "Динамо" пришлось заменить травмированного Александра Сыча, которого сменил Александр Тымчик. Киевляне пытались отвечать атаками через фланги. На 69-й минуте Шола прошел по краю поля и выполнил передачу в штрафную, однако соперник заблокировал пас. Вскоре Ризнык уверенно сыграл на выходе, после чего "Шахтер" организовал контратаку, завершившуюся неточной передачей Мендосы.

На 74-й минуте донецкая команда удвоила преимущество. Алиссон вновь обыграл Владислава Дубинчака на фланге и навесил в штрафную, где Изаки без помех пробил головой. 

После этого тренеры провели очередные замены, которые на рисунок встречи сильно не повлияли. На 87-й минуте "Шахтер" забил третий гол. Алиссон получил передачу в штрафной площади и спокойно пробил мимо Бущана, установив окончательный счет.

 Уже под занавес встречи гости остались в девятером .Тиаре жестко остановил на фланге вингера "горняков" Алиссона Сантану и главный арбитр Виктор Копиевский после просмотра ВАР удалил сенегальца. 

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