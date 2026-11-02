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"Динамо" в меньшинстве выиграло матч УПЛ с историческим рекордом Ярмоленко. Видео

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
336
"Динамо" в меньшинстве выиграло матч УПЛ с историческим рекордом Ярмоленко. Видео
"Динамо" обыграло "Кривбасс" с удалением Ярмоленко

Киевское "Динамо" одержало победу в матче 11-го тура Премьер-лиги с "Кривбассом", который вошел в истории национального футбольного первенства. "Бело-синие" обыграли своего соперника на выезде 2:0, а атакующий вингер команды Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром турнира, оформив 125-й гол в турнире.

Столичная команда провела своей третий поединок под руководством тренера Мацея Кендзерека и выглядела явным фаворитом. Стартовые минуты игры сложились неплохо для хозяев, который сумели создать несколько острых моментов у ворот "Динамо".

''Динамо'' в меньшинстве выиграло матч УПЛ с историческим рекордом Ярмоленко. Видео

"Динамо" обыграло "Кривбасс". Источник: УПЛ

''Динамо'' в меньшинстве выиграло матч УПЛ с историческим рекордом Ярмоленко. Видео

Ярмоленко переписал историю УПЛ. Источник: ФК "Динамо" Киев

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Однако на 18-й минуте форвард киевлян Матвей Пономаренко замкнул навес с правого фланга от Ярмоленко. Интересно, что сначала арбитры зафиксировани офсайд, однако после просмотра видеоповтора изменили свое решение.

А перед самым перерывом в матче состоялся исторический эпизод: Ярмоленко реализовал пенальти и стал лучшим бомбардиров в истории чемпионата Украины, побив достижение другой легенды "Динамо" Максима Шацких.

''Динамо'' в меньшинстве выиграло матч УПЛ с историческим рекордом Ярмоленко. Видео

Ярмоленко получил красную карточку в матче с "Кривбассом". Источник: скриншот видео УПЛ ТВ

Интересно, что уже через пять минут после этого вингер киевлян получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве на всю вторую половину.

Несмотря на численное преимущество, "Кривбасс" не смог воспользоваться ситуацией. Киевляне старались ловить хозяев на контратаках. В итоге счет на табло так и не изменился, а "Динамо" набрало очередные три очка в турнирную таблицу.

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Премьер-лига УкраиныФК Динамо КиевФК КривбассАндрей ЯрмоленкоАндрей Ярмоленко
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