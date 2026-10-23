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"Динамо" в матче с двумя автоголами и кошмарным столкновением лоб в лоб выиграло в УПЛ при новом тренере. Видео

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
207
"Динамо" в матче с двумя автоголами и кошмарным столкновением лоб в лоб выиграло в УПЛ при новом тренере. Видео
"Динамо" победило "Кудривку"

Киевское "Динамо" добыло нервную победу над одним из аутсайдером Украинской Премьер-лиги в 10-м туре розыгрыша турнира. В первом матче под руководством польского наставника Мацея Кендзерека "бело-синие" были сильне на поле клубной арены со счетом 3:1.

Столичный коллектив со старта завладел игровым преимуществом, однако сумел открыть счет лишь на 28-й минуте. Причем помогли динамовцам их соперники, а именно защитник Богдан Векляк, который прерывая навес аккуратным парашютом поразил собственные ворота.

Перед самым перерывом на поле произошло жуткое столкновение киевлянина Владислава Дубинчика с соперником из "Кудривки" Иваном Петряком. Представитель гостей потерял сознание и был срочно госпитализирован. В машине скорой помощи опытный футболист пришел в себя, но ничего не помнил об эпизоде.

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''Динамо'' в матче с двумя автоголами и кошмарным столкновением лоб в лоб выиграло в УПЛ при новом тренере. Видео

"Динамо" обыграло "Кудривку". Источник: ФК "Кудривка"

''Динамо'' в матче с двумя автоголами и кошмарным столкновением лоб в лоб выиграло в УПЛ при новом тренере. Видео

Ивана Петряка увезли с поля на скорой. Источник: ФК "Кудривка"

Во второй половине "Динамо" удвоило преимущество. Отличный удар удался полузащитнику Николаю Михайленко, который с линии штрафной отправил мяч точно в "девятку".

Практически сразу после того, как игру возобновили после воздушной тревоги, гости сумели забить в ответ. В этом случае также случился автогол, который записали на защитника киевлян Тараса Михавко.

Однако хозяева достаточно быстро организовали третье взятие ворот "Кудривки": хавбек Александр Пихаленок пробил метров с 20, а вратарь гостей откровенно ошибся и пропустил в ближний угол – 3:1.

Таким образом, динамовцы набрали три очка и вышли на третье место в турнирной таблице. Уже 27 октября "бело-синих" ожидает битва с донецким "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины.

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