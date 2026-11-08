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"Динамо" в большинстве не смогло обыграть "Шахтер" в УПЛ. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
792
"Динамо" в большинстве не смогло обыграть "Шахтер" в УПЛ. Видео
Поединок состоялся во Львове

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" в центральном матче 12-го тура Премьер-лиги Украины. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:0.

''Динамо'' в большинстве не смогло обыграть ''Шахтер'' в УПЛ. Видео

Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:0. Источник: УПЛ

Встреча началась с территориального преимущества "Шахтера". Донецкая команда больше владела мячом, тогда как "Динамо" действовало глубже, при обороне опуская Владимира Бражко на позицию пятого защитника. Киевляне старались перекрывать свободные зоны и рассчитывали на быстрые переходы в атаку.

Первый серьезный шанс возник у "Шахтера" на 12-й минуте. Мендоза получил мяч в штрафной без плотной опеки, однако Глейкер пробил выше ворот из выгодной позиции. "Динамо" ответило дальним ударом Волошина, но мяч прошел мимо цели.

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В дальнейшем игра оставалась достаточно закрытой. Донецкая команда искала возможности для продвижения через фланги и штрафную площадь соперника, а киевляне пытались использовать ошибки в обороне "горняков". На 37-й минуте такая ошибка едва не привела к голу: после неудачных действий защитников "Шахтера" Волошин выскочил один на один с Ризныком, но не сумел переиграть голкипера.

Практически сразу опасный момент возник уже у противоположных ворот. Алиссон также получил возможность выйти на свидание с Бущаном, однако вратарь "Динамо" спас свою команду. В концовке тайма киевляне не использовали еще один шанс после розыгрыша углового: Пономаренко пробил с близкого расстояния, но не попал в створ.

Последнее слово в первом тайме могло остаться за "Шахтером". На третьей компенсированной минуте Алиссон нанес мощный удар примерно с 25 метров. Бущан уже не контролировал траекторию мяча, однако киевлян выручила штанга. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Ключевое событие игры случилось на 50-й минуте. После падения Дубинчака в штрафной "Шахтера" между футболистами возникла стычка.

''Динамо'' в большинстве не смогло обыграть ''Шахтер'' в УПЛ. Видео

Рефери пришлось смотреть видеоповтор. Источник: Кадр из видео

Винисиус Тобиас ударил защитника "Динамо", после чего арбитр Панчишин отправился к монитору VAR. Просмотр видеоповтора завершился удалением бразильца.

Получив численное преимущество, "Динамо" могло рассчитывать на более продолжительный контроль мяча и территориальное давление. Однако киевлянам не удалось сразу превратить преимущество в одного футболиста в заметное количество опасных атак. Игра часто прерывалась, футболисты оказывались на газоне, а медицинский персонал неоднократно выходил на поле.

На 62-й минуте Бражко заблокировал удар Очеретько. Спустя восемь минут полузащитник "Динамо" сам пробил примерно с 30 метров, но Ризнык без проблем зафиксировал мяч.

Тренеры начали менять составы, но на результате это не сказалось. У "Шахтера" вместо Мендозы появился Грам, позднее на поле вышли Мейреллиш и Невертон. "Динамо" заменило Пономаренко и Волошина на Кеассе Ба и Мунгенге.

В турнирной таблице "горняки" лидируют. Столичная команда идет третьей, имея игру в запасе.

''Динамо'' в большинстве не смогло обыграть ''Шахтер'' в УПЛ. Видео

Турнирная таблица УПЛ. Источник: УПЛ

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября "Шахтер" победил во Львове "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:0, при этом киевляне с 30-й минуты играли в меньшинстве после удаления Тараса Михавко.

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