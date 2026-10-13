Двумя мячами. В Китае забит ''самый невероятный гол в истории футбола''. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Донецк сегодня"В домах разруха, а дикие звери уже обживают "столицу": оккупанты приготовили ряд "сюрпризов" для подконтрольной им части Донбасса"Сопротивляться или сдаться": Зеленский столкнулся с дилеммой из-за давления со стороны Трампа – Politico"Сопротивляться или сдаться": Зеленский столкнулся с дилеммой из-за давления со стороны Трампа – PoliticoВ Ростове вспыхнул пожар на территории крупного металлургического завода: все подробности. Фото и видеоВ Ростове вспыхнул пожар на территории крупного металлургического завода: все подробности. Фото и видеоКак одиозный "Шутерс" Баленко превратился в юридического "монстра"Депутат "раздул" площадь недвижимости в Киеве с 55 до 1000 кв. м: как одиозный "Шутерс" Баленко стал юридическим "монстром"Иллюстрация - грустная пожилая женщина со смартфоном в рукахС 00:00 14 октября мобильный оператор изменит стоимость тарифов: кому придется платить большеИллюстрационное фото. Ощадбанк.Украинцев, пользующихся услугами Ощадбанка, предупредили об изменениях с 1 ноября: за что придется платить большеВ Киеве российский дрон попал в офисное здание на уровне 6-го этажа: что известно о последствияхВ Киеве российский дрон попал в офисное здание на уровне 6-го этажа: что известно о последствияхВ Кремле сообщили, когда может состояться следующий раунд "консультаций" между США и РФ: об Украине тоже упомянулиВ Кремле сообщили, когда может состояться следующий раунд "консультаций" между США и РФ: об Украине тоже упомянулиДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя"Всю свою жизнь она посвятила детям": в Киеве в результате атаки РФ погибла воспитательница детсада. Фото"Всю свою жизнь она посвятила детям": в Киеве в результате атаки РФ погибла воспитательница детсада. Фото

Двумя мячами. В Китае забит "самый невероятный гол в истории футбола". Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
icon 2,3 т.
Двумя мячами. В Китае забит "самый невероятный гол в истории футбола". Видео
Встреча проходила на поле "Шэньси Юнайтед" и завершилась победой хозяев со счетом 5:1

В матче второго китайского дивизиона между "Шэньси Юнайтед" и "Фошань Наньши" два футбольных мяча практически одновременно оказались в одних воротах. Видео необычного эпизода появилось в китайской социальной сети Weibo, где пользователи окрестили его самым невероятным голом в истории футбола.

Двумя мячами. В Китае забит ''самый невероятный гол в истории футбола''. Видео

Два гола в одной атаке. Источник: Кадр из видео

Курьез произошел 11 октября в матче 26-го тура Первой лиги Китая. Встреча проходила на поле "Шэньси Юнайтед" и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

В начале второго тайма, когда "Шэньси Юнайтед" вел со счетом 2:0, на поле одновременно находились два мяча. Во время атаки хозяев нападающий "Фошань Наньши" Маме Эндиайе заметил посторонний мяч и ударил по нему в направлении собственных ворот.

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 7,1 т.
Где смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция боя
icon 7,1 т.
Где смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция боя
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 3,2 т.
Легенда мирового спорт сказал, что Трамп и Путин задумали против Украины
icon 3,2 т.
Легенда мирового спорт сказал, что Трамп и Путин задумали против Украины
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 3,2 т.
"Твари": сразу два футболиста "Динамо" пострадали от российской атаки. Фото
icon 3,2 т.
"Твари": сразу два футболиста "Динамо" пострадали от российской атаки. Фото
Двумя мячами. В Китае забит ''самый невероятный гол в истории футбола''. Видео

Два мяча оказались в воротах. Источник: Кадр из видео

В это же время игроки "Шэньси Юнайтед" продолжили атаку основным мячом. Вратарь отбил первый удар, однако соперник добил мяч в сетку. Практически одновременно туда же закатился второй мяч, который ранее отправил в сторону ворот Эндиайе.

Таким образом, в одном эпизоде оба мяча оказались в одних воротах. Однако судья не засчитал взятие ворот и показал Эндиайе желтую карточку за неспортивное поведение.

Несмотря на отмененный гол, "Шэньси Юнайтед" одержал крупную победу со счетом 5:1. Нападающий хозяев Астрит Сельмани забил четыре мяча в этой встрече.

Похожие темы
Китай
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться