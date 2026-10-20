Двух украинских тренеров вернут ''спасать'' киевское ''Динамо'' – медиа

Олег Гусев и Сергей Федоров могут вернуться к работе в тренерской системе киевского "Динамо" после перестановок в клубе. Руководство рассматривает возможность привлечения обоих специалистов к работе с основной командой или молодежным составом, однако второй вариант сейчас выглядит более вероятным, сообщает профильный канал "Динамо Киев Inside".

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Изменения в тренерском штабе начались после поражения "Динамо" от "Полесья" со счетом 1:3 в матче чемпионата Украины. По итогам встречи клуб уволил главного тренера Игоря Костюка, а исполняющим обязанности наставника первой команды назначил польского специалиста Мацея Кендзьорека.

Вместе с уходом Костюка ожидается частичное обновление тренерского штаба. В клубе рассматривают возможность усилить как первую команду, так и молодежное направление. При этом возвращение Гусева и Федорова в структуру U-21 считается наиболее вероятным сценарием.

Оба специалиста уже работали вместе с молодежным составом "Динамо". С 2018 года они входили в тренерский штаб Юрия Мороза, который руководил командой U-21. Поэтому возвращение к работе с молодыми футболистами не станет для них новым этапом в карьере.

Чем занимались Гусев и Федоров

Олег Гусев ранее входил в тренерский штаб первой команды "Динамо". Он работал ассистентом главного тренера при Мирче Луческу и Александре Шовковском.

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После ухода Шовковского Гусев отошел от непосредственной работы с командой. Президент клуба Игорь Суркис сохранил его в структуре "Динамо", назначив советником. В этой должности специалист занимался просмотром футболистов и посещал тренировочные сборы.

Сергей Федоров также имеет продолжительный опыт работы в киевском клубе. В разные годы он входил в тренерские штабы Олега Блохина и Сергея Реброва, а также работал с молодежными командами. Одним из направлений его деятельности была подготовка игроков обороны.

Главные истории дня

После ухода из штаба Александра Шовковского Федоров перестал работать с первой командой. Теперь его кандидатуру, как и Гусева, рассматривают для возвращения к тренерской деятельности в обновленной структуре клуба.