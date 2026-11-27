Биатлонистки сборной Украины Валерия Шейгас и Ирина Шевченко не были допущены к первой гонке сезона Кубка IBU. Наши соотечественницы были дисквалифицированы еще до выхода на старт соревнований, дебютный этап которых принимает шведский Идре Фьель.

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Украинские спортсменки были наказаны согласно параграфу А пункта 11.3.4 официальных правил проведения турнира. Дисциплинарные санкции применяются к участникам Кубка IBU, если он нарушили требования к допуску, вышли на трассу в экиприровке или с инвентарем, запрещенных правилами, или с неверным стартовым номер, или были замечены в нарушениях во время разминки перед стартом.

Точная причина дисквалификации украинок не называется. После отстранения Шейгас и Шевченко в спринтерской гонке приняли участие три украинки – Ксения Приходько, Лилия Стеблина и Дарина Чалык. Девушки выступили неудачно, не попав даже в топ-40.

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Напоним, накануне мужской индивидуальной гонкой отрылся новый сезон Кубка мира по биатлону. Первый же старт соревнований принес грандиозную сенсацию.

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Как сообщал OBOZ.UA, накануне нового сезона Международный союз биатлонистов (ISU) отказался возвращать в свои турниры россиян.