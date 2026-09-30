Жена Зинченко показала, с каким струдностями сталкивается при покупке продуктов в Украине. Фотофакт

Влада Зинченко поделилась в соцсетях забавным эпизодом из семейной жизни, связанным с походом ее мужа за покупками. Футболист сборной Украины Александр Зинченко столкнулся с неожиданной проблемой в супермаркете, пытаясь выбрать нужную банку тунца среди десятков похожих вариантов.

Телеведущая и блогер опубликовала в Threads скриншоты переписки с супругом. На снимках видно, что игрок лондонского "Арсенала" отправил жене фотографию полки с консервами и попросил объяснить, какой именно продукт необходимо взять.

"Їх тут 1000000000. Поясни мені тупому", – написал футболист, показав широкий ассортимент тунца Rio Mare на витрине "Сильпо".

В ответ Влада уточнила, что нужен верхний вариант на полке. Однако даже после этого Александр, судя по переписке, продолжил сомневаться в выборе. На следующем снимке он выделил предполагаемую покупку кругом, чтобы убедиться, что нашел именно тот товар.

Публикация быстро привлекла внимание подписчиков. Многие пользователи узнали в ситуации собственный опыт семейных покупок, когда большое количество похожих упаковок в магазинах вызывает вопросы даже при наличии подробных инструкций.

"Кожного разу, коли відправляю чоловіка за продуктами", – подписала Влада скриншоты переписки с любимым.