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Жена Зинченко показала, с каким струдностями сталкивается при покупке продуктов в Украине. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read1 мин
icon 776
Жена Зинченко показала, с каким струдностями сталкивается при покупке продуктов в Украине. Фотофакт
Влада Седан опубликовала две фотографии из супермаркета

Влада Зинченко поделилась в соцсетях забавным эпизодом из семейной жизни, связанным с походом ее мужа за покупками. Футболист сборной Украины Александр Зинченко столкнулся с неожиданной проблемой в супермаркете, пытаясь выбрать нужную банку тунца среди десятков похожих вариантов.

Телеведущая и блогер опубликовала в Threads скриншоты переписки с супругом. На снимках видно, что игрок лондонского "Арсенала" отправил жене фотографию полки с консервами и попросил объяснить, какой именно продукт необходимо взять.

Жена Зинченко показала, с каким струдностями сталкивается при покупке продуктов в Украине. Фотофакт

Влада показала листування з Олександром

Источник: threads.com/@v.lada_sedan

"Їх тут 1000000000. Поясни мені тупому", – написал футболист, показав широкий ассортимент тунца Rio Mare на витрине "Сильпо".

Жена Зинченко показала, с каким струдностями сталкивается при покупке продуктов в Украине. Фотофакт

Зінченко не зміг вибрати тунця

Источник: threads.com/@v.lada_sedan

В ответ Влада уточнила, что нужен верхний вариант на полке. Однако даже после этого Александр, судя по переписке, продолжил сомневаться в выборе. На следующем снимке он выделил предполагаемую покупку кругом, чтобы убедиться, что нашел именно тот товар.

Публикация быстро привлекла внимание подписчиков. Многие пользователи узнали в ситуации собственный опыт семейных покупок, когда большое количество похожих упаковок в магазинах вызывает вопросы даже при наличии подробных инструкций.

"Кожного разу, коли відправляю чоловіка за продуктами", – подписала Влада скриншоты переписки с любимым.

Жена Зинченко показала, с каким струдностями сталкивается при покупке продуктов в Украине. Фотофакт

Влада Седан опублікувала листування з чоловіком

Источник: threads.com/@v.lada_sedan

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