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Драма в Луцке и победа "Днепра": результаты Суперлиги GGBET 2 октября

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read1 мин
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Драма в Луцке и победа "Днепра": результаты Суперлиги GGBET 2 октября
В Суперлиге прошли четыре матча

Новый розыгрыш баскетбольной Суперлиги GGBET набирает обороты. В пятницу, 2 октября, состоялись сразу четыре матча второго игрового дня, участие в котором приняли фавориты турнира из Днепра, Киева и Запорожья. Зрители стали свидетелями зрелищной борьбы на площадки.

Наиболее эмоциональной получилась битве в Луцке, где местная "Волынь" лишь в два очка переиграла гостей из Харькова. Причем "Соколам" практически удался камбэк, однако хозяева отстояли преимущество.

В свою очередь "Запорожье" в эффектном стиле не оставило шансов "Говерле", привезя сопернику 25 очков отрыва в счете. С победы начал турнир и его действующий победитель "Днепр". Подопечные Владимира Коваля еще в первой половине оформили себе комфортное преимущество в игре с БК "Хмельницкий".

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Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

"Ривне-Dream-ОШВСМ" – "Киев-Баскет" – 70:79 (17:18, 11:22, 19:14, 23:25)

"Волынь" – "Харьковские Соколы" – 88:86 (23:20, 18:22, 26:18, 21:26)

"Прикарпатье-Говерла" – "Запорожье" – 70:95 (13:21, 21:28, 14:24, 22:22)

БК "Хмельницкий" – "Днепр" – 67:83 (11:18, 21:23, 16:21, 19:21)

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