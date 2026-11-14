Судьба Украины в Лиге наций решается именно сегодня. Сможет ли сборная набрать жизненно важные очки в матче с Северной Ирландией

Сегодня футбольная сборная Украины проведет главный матч Лиги наций – против Северной Ирландии. Каждый раз мы повторяем это как мантру, но для желто-синих пришло время по-настоящему показать, нужна ли им честь страны и достойны ли футболисты носить цвета национальной команды. Особенно после того, как УЕФА объявила о реформе турнира и следующий розыгрыш станет еще сложнее. Да, у нас еще остается матч с Грузией, максимально выкладываться нужно именно в этой игре. Почему? Рассказывает OBOZ.UA.

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В прошлый раз было больно

Прошлая встреча стала бенефисом разных привозов, а тренерский штаб получил слом плана уже в самом начале игры. Несмотря на то, что вышла более близкая к основе сборная, задача лидерства не была выполнена вовсе. Случайный угловой – и победа североирландцев со стандарта. Ворота для них были словно подсвеченная цель, а левый фланг без Миколенко во второй раз разыграли как променад, когда отличился Прайс. Это был третий официальный матч Мальдеры, когда мы желали авторского рисунка. Судя по увиденному, сборная проявляет себя совершенно иначе с разными игроками, но пока не использует сильнейшие стороны индивидуалистов, которые не показывают себя единым механизмом. Тогда Украина запомнилась разве что моментом Пономаренко на 69 минуте, когда мяч попал в штангу. Желто-синие снова боялись проявить себя.

Месяц назад Северная Ирландия не наиграла на 3 гола, но использовала все свои немногочисленные возможности максимально качественно. Она многое сделала, чтобы испортить нам настрой на игру, хотя каждый гол мы забили себе сами, а соперники даже после этого бежали вперед так, будто проигрывают они, а на кону кубок. Официальная статистика показывает, что Украина наиграла на 0.4 xG. Хотя на самом деле голевых моментов было мало – разве что тот удар Пономаренко.

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Против нас играет лучшая защита турнира

Сложно представить, но Северная Ирландия – единственная команда, которая еще не пропускала в Лиге наций! Все топовые команды ЛН доставали мяч из сетки как минимум дважды, а в ворота сборной Хорватии соперники забили аж 14 раз! Тогда как у североирландцев абсолютный ноль. Даже когда был удар с пенальти – Пирс Чарльз потащил выстрел Кварацхелии.

Украина же ни разу не забила в первой встрече, а в целом серия с этим соперником достигла уже 5 матчей подряд! Андрей Шевченко – последний, кому удалось справиться с этой задачей. И чтобы вы почувствовали масштаб момента, это было аж в апреле 1997 года! Тот гол в отборе на ЧМ стал для него первым в карьере за сборную, и уже 29 лет команда не воспользовалась ни одной следующей возможностью. В целом желто-синие отличались в воротах сегодняшнего соперника только трижды, все в той же квалификации.

Главные истории дня

Наше будущее прояснится еще до матча

Игровой день в субботу для украинцев начнется намного раньше. В 19:00 сыграют Венгрия и Грузия – именно этот момент решит нашу судьбу на турнире. Украина потеряет шансы на повышение, если проиграет Северной Ирландии, а Венгрия не проиграет Грузии. Если же будет ничья, а венгры выиграют, то при равенстве очков мы все равно закрепим положение на третьем месте. Звучит банально, но нас спасет только победа: это не только сохранит прописку в Лиге В, но и позволит хотя бы математически претендовать на вероятное повышение.

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Невероятно, но Северная Ирландия занимает первое место, забив всего 4(!) гола; три из них – в наши ворота. К этой сборной категорически нельзя относиться как к выскочке. Все называли ее аутсайдером квартета – но этот аутсайдер в 90 минутах от выхода в Дивизион А. Подопечные Майкла О’Нила прекрасно понимают, что сегодняшняя победа сделает их недосягаемыми для всех, а игра с Венгрией останется простой формальностью.

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Решать будут не заявка и не стартовый состав

Финал истории пишется именно сегодня – Украина должна исключительно обыгрывать Северную Ирландию. Тренер проводит эксперименты с составом, и сегодня его выбор должен быть максимально эффективным. Да, он сам говорил, что тактические схемы не играют роли, ведь позиции меняются прямо во время матча. Это может быть старт в 4-4-2, а затем 3-5-2, дальше что-то похожее на 4-2-3-1 и снова возвращение к классике. Коуч во всех матчах очень высоко поднимал крайних защитников, но все равно опирается на то, кто и как себя проявит. Сегодня нужно быть более гибкими в футболе – только вот такой параметр до сих пор не настраивается.

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Давайте откровенно. Требовать чего-то от нового тренера сразу – неправильно. Это не клуб, где работа ведется каждый день, с одним и тем же набором футболистов и под прицелом профильных специалистов. Да, его штаб неизменен, но каждый раз игроки обновляются. На этот сбор уже выбыли основные игроки своих клубов, а левый фланг полностью зависит от состояния Миколенко. Все, чего мы можем требовать от Мальдеры, – чтобы футболисты хотя бы выглядели настоящей командой. Ведь на индивидуальные качества на поле он повлиять не может. А вот попытаться их наладить – его прямая обязанность.

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Нужно ли Украине выигрывать группу Лиги наций? Можно было бы, но это почти невыполнимый вариант. Второе место станет логичным итогом, когда мы сможем проверить себя на команде из Дивизиона А в борьбе за переход. Правда, до проверки еще далеко, поскольку стыковые матчи планируют аж на весну. Северная Ирландия станет лакмусовой бумажкой всех идей и уроков после октябрьских сборов. Эта команда должна выглядеть цельной и сыгранной, чтобы все получили удовольствие.

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Когда смотреть матч?

Игра против Северной Ирландии состоится уже сегодня, 14 ноября. Это выездной матч в Белфасте. Второй и решающий во всех смыслах матч запланирован на 17 ноября – это матч Украина – Грузия, его мы проведем в Кошице. Оба матча начнутся в 21:45 по Киеву. После этого станут окончательно известны полные результаты в группах: кто пойдет на повышение, кому повезет просто так остаться в дивизионе В, а кто вылетит в низшую лигу.