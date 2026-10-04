Дочь Гвардиолы дебютировала на Неделе моды в Париже на показе Виктории Бекхэм. Видео

18-летняя Валентина Гвардиола впервые появилась на Неделе моды в Париже, посетив показ новой коллекции Виктории Бекхэм. Младшая дочь Пепа Гвардиолы пришла на мероприятие вместе с отцом и заняла место в первом ряду.

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Для Валентины это стало первым появлением на мероприятии такого масштаба перед камерами. Девушка недавно отметила 18-летие и впервые вышла в свет в рамках крупной международной fashion week.

На показе Виктории Бекхэм Валентина появилась в сдержанном образе. Она выбрала облегающий серый свитер с высоким воротником и длинную асимметричную юбку с драпировкой на талии. Наряд дополнили белые туфли с острым носком, бордовая сумочка и очки в темной оправе.

Валентина пришла на мероприятие вместе с Пепом Гвардиолой. Для тренера это первый год вдали от футбольных полей. Испанская пресса также отмечает, что появление в Париже стало одной из первых заметных публичных выходок Гвардиолы после развода с Кристиной Серра.

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Семья Гвардиолы давно связана с индустрией моды. Кристина Серра вместе с сестрой Джудит руководит семейным бизнесом Serra Claret, работающим в сфере люксовой одежды.

Старшая сестра Валентины Мария также связана с модой. Она изучала этот профиль в Лондоне и получила известность благодаря активности в социальных сетях.

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При этом Валентина пока не дебютировала в качестве модели на подиуме. Ее появление в Париже состоялось в статусе гостя показа, однако стало первой крупной публичной модной выходкой 18-летней дочери Пепа Гвардиолы.