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Дочь Гвардиолы дебютировала на Неделе моды в Париже на показе Виктории Бекхэм. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
icon 2,1 т.
Дочь Гвардиолы дебютировала на Неделе моды в Париже на показе Виктории Бекхэм. Видео
Вместе с ней на мероприятии появился и ее отец

18-летняя Валентина Гвардиола впервые появилась на Неделе моды в Париже, посетив показ новой коллекции Виктории Бекхэм. Младшая дочь Пепа Гвардиолы пришла на мероприятие вместе с отцом и заняла место в первом ряду.

Дочь Гвардиолы дебютировала на Неделе моды в Париже на показе Виктории Бекхэм. Видео

Валентина Гвардиола. Источник: Gtres

Для Валентины это стало первым появлением на мероприятии такого масштаба перед камерами. Девушка недавно отметила 18-летие и впервые вышла в свет в рамках крупной международной fashion week.

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На показе Виктории Бекхэм Валентина появилась в сдержанном образе. Она выбрала облегающий серый свитер с высоким воротником и длинную асимметричную юбку с драпировкой на талии. Наряд дополнили белые туфли с острым носком, бордовая сумочка и очки в темной оправе.

Дочь Гвардиолы дебютировала на Неделе моды в Париже на показе Виктории Бекхэм. Видео

Валентина Гвардиола с отцом. Источник: Gtres

Валентина пришла на мероприятие вместе с Пепом Гвардиолой. Для тренера это первый год вдали от футбольных полей. Испанская пресса также отмечает, что появление в Париже стало одной из первых заметных публичных выходок Гвардиолы после развода с Кристиной Серра.

Дочь Гвардиолы дебютировала на Неделе моды в Париже на показе Виктории Бекхэм. Видео

Пеп Гвардиола и Кристина Серра. Источник: https://x.com/mirkonicolino

Семья Гвардиолы давно связана с индустрией моды. Кристина Серра вместе с сестрой Джудит руководит семейным бизнесом Serra Claret, работающим в сфере люксовой одежды.

Старшая сестра Валентины Мария также связана с модой. Она изучала этот профиль в Лондоне и получила известность благодаря активности в социальных сетях.

Дочь Гвардиолы дебютировала на Неделе моды в Париже на показе Виктории Бекхэм. Видео

Валентина и Мария Гвардиолы. Источник: https://x.com/Mercado_Ingles

При этом Валентина пока не дебютировала в качестве модели на подиуме. Ее появление в Париже состоялось в статусе гостя показа, однако стало первой крупной публичной модной выходкой 18-летней дочери Пепа Гвардиолы.

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