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"До свидания": Милевский дал печальный прогноз для Украины в матче с Северной Ирландией в Лиге наций

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"До свидания": Милевский дал печальный прогноз для Украины в матче с Северной Ирландией в Лиге наций
Милевский оценил игру сборной Украины

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский выразил уверенность в том, что сборная Украины не сможет победить Северную Ирландию в ключевом матче Лиги наций. По словам экс-нападающего "сине-желтых", подопечные тренера Андреа Мальдеры снова столкнуться с проблемами и допустят ошибки в обороне.

Об этом Милевский заявил в комментарии порталу Sport.ua. Четвертьфиналист чемпионата мира-2006 подчеркнул, что игра украинской команды вызывает много вопросов, а противостояние с североирландцами в первом круге показало не очень высокий класс наших футболистов.

''До свидания'': Милевский дал печальный прогноз для Украины в матче с Северной Ирландией в Лиге наций

Сборная Украины по футболу. Источник: УАФ

''До свидания'': Милевский дал печальный прогноз для Украины в матче с Северной Ирландией в Лиге наций

Украинцы разгромино проиграла Северной Ирландии. Источник: Североирландская футбольная ассоциация

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"Северная Ирландия в четырех матчах забила четыре гола. Три из них – нам. Дома они дважды сыграли 0:0 и нормально себя чувствуют. Первое место в группе. Им снова 0:0 подходит. Мы сыграли четыре матча – забили два гола. Почему сейчас должно быть иначе? Принципиально ничего лучше не стало. Напротив, потеряли еще больше игроков. Снова будут нервы, борьба. Потом какой-то угловой – и до свидания. Ставлю на минимальную победу Северной Ирландии, но честно: очень хочу ошибиться", – сказал Милевский.

Напомним, матч Северная Ирландия – Украина состоится в субботу, 14 ноября, в Белфасте. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

''До свидания'': Милевский дал печальный прогноз для Украины в матче с Северной Ирландией в Лиге наций

Артем Милевский. Источник: Instagram Артема Милевского

''До свидания'': Милевский дал печальный прогноз для Украины в матче с Северной Ирландией в Лиге наций

Турнирная таблица группы 2 дивизиона В Лиги наций. Источник: "Взбирна"

Как сообщал OBOZ.UA, бывший нападающий сборной Украины выразил недоумение из-за невызова в команду вратаря "Реала" Андрея Лунина.

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