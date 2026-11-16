В плей-офф Лиги наций вышла сборная, которой запрещено играть с Украиной

Сборная Беларуси по футболу вішла в плей-офф Лиги наций за право сыгать в следующим сезоне турнира в дивизионе В. Это означает, что представительи страны-соагрессорки могли бы стать соперниками украинской команды в том случае, если она опустится на последнее место в своей группе.

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Беларусы заняли вторую стручку в квартете С1, пропустив вперед Албанию и опередив Финляндию по результатам личных встреч (1:0 и 0:0). Сенсационный успех позволит "зелено-красным" поспорить за путевку в дивизион выше с одним из неудачников групп Лиги В.

Украинцы могут занять в своем квартете четвертую строчку, если проигравют 17 ноября Грузии. Тогда нашей команде придется отстаивать прописку в Лиге в плей-офф. Однако беларусы не будут соперниками "сине-желтых" из-за ограничений Европейского футбольного союза (УЕФА).

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В штаб-квартире организации еще в 2022 году приняли решение не допустить матчей представителей Украины и Беларуси. Это исключает вероятности поединков двух сборных в плей-офф Лиги наций, а также в отборочном турнире к чемпионату Европы-2028.

Главные истории дня

Как собщал OBOZ.UA, сборная Украины проиграла три матча подряд в Лиге наций и поставила себя в катастрофическое положение в отборе Евро-2028.