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В плей-офф Лиги наций вышла сборная, которой запрещено играть с Украиной

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
1,2 т.
В плей-офф Лиги наций вышла сборная, которой запрещено играть с Украиной
Украину и Беларусь разводят в турнирах УЕФА

Сборная Беларуси по футболу вішла в плей-офф Лиги наций за право сыгать в следующим сезоне турнира в дивизионе В. Это означает, что представительи страны-соагрессорки могли бы стать соперниками украинской команды в том случае, если она опустится на последнее место в своей группе.

Беларусы заняли вторую стручку в квартете С1, пропустив вперед Албанию и опередив Финляндию по результатам личных встреч (1:0 и 0:0). Сенсационный успех позволит "зелено-красным" поспорить за путевку в дивизион выше с одним из неудачников групп Лиги В.

В плей-офф Лиги наций вышла сборная, которой запрещено играть с Украиной

Сборная Беларуси по футболу. Источник: АБФФ

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В плей-офф Лиги наций вышла сборная, которой запрещено играть с Украиной

Украинские болельщики на "Уэмбли".

Украинцы могут занять в своем квартете четвертую строчку, если проигравют 17 ноября Грузии. Тогда нашей команде придется отстаивать прописку в Лиге в плей-офф. Однако беларусы не будут соперниками "сине-желтых" из-за ограничений Европейского футбольного союза (УЕФА).

В штаб-квартире организации еще в 2022 году приняли решение не допустить матчей представителей Украины и Беларуси. Это исключает вероятности поединков двух сборных в плей-офф Лиги наций, а также в отборочном турнире к чемпионату Европы-2028.

В плей-офф Лиги наций вышла сборная, которой запрещено играть с Украиной

Турнирная табдица группы С1 Лиги наций. Источник: УЕФА

В плей-офф Лиги наций вышла сборная, которой запрещено играть с Украиной

Сборная Украины по футболу

Как собщал OBOZ.UA, сборная Украины проиграла три матча подряд в Лиге наций и поставила себя в катастрофическое положение в отборе Евро-2028.

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