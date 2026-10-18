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"Днепр" потерпел первое поражение в сезоне Суперлиги GGBET

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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"Днепр" потерпел первое поражение в сезоне Суперлиги GGBET
Поединок состоялся в Ривному. Источник: ФБУ

В воскресенье, 18 октября, в чемпионате Украины по баскетболу, БК"Ривне-Dream" на домашней площадке одержал победу над "Днепром", нанеся действующему чемпиону Суперлиги поражение со счетом 86:68.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Ривне, ДЮСШ-4

Ривне-Dream"Днепр" 86:69 (28:23, 14:16, 22:12, 22:18)

Ривне:Бенсон 24 + 17 подборов, Джейкобс 14, Триколенко 7 + 5 подборов, Тимощук 4 + 7 передач, Смит 3 – стартовый состав; Рябой 16, Поносов 11 + 5 подборов, Быков 5, Шептицкий 2

Днепр:Тимофеенко 22 + 6 подборов, Сипало 11 + 7 подборов, Горобченко 11 + 6 передач, Закурдаев 7, Бондарчук 0 – стартовый состав; Загреба 9, Сорочан 8, Колдомасов 1, Конев 0, Смитюх 0, Дубоненко 0

Ключевые моменты матча

Лучше начали матч днепряне, которые повели +9, но Ривне еще в первой четверти перехватило инициативу и выиграло десятиминутку 28:23. Во второй четверти Ривне лидировало с преимуществом в +10, но упустило преимущество, и в начале третьей четверти "Днепр" сравнял счет.

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Впрочем, Ривне снова сделало рывок до +16, выиграло четверть 22:12 и повело +13 перед последней четвертью. Там хозяева уверенно удерживали победный счет, но за 2:02 до конца матча игра была прервана из-за воздушной тревоги.

Более часа команды ждали продолжения матча, и "Днепр" вышел на площадку агрессивно, развернув активный прессинг, но времени спастись уже не осталось.

''Днепр'' потерпел первое поражение в сезоне Суперлиги GGBET

Ривне-Dream — "Днепр"

Герой матча

Джавон Бенсон провел великолепную игру против "Днепра", еще в первой половине оформив дабл-дабл, в частности, набрав 14 очков в первой четверти. Всего у него 24 очка и 17 подборов. РЕ 29.

У капитана "Днепра" Станислава Тимофеенко в активе 22 очка и 6 подборов. РЕ 25.

Цифры матча

13/26 – главная цифра матча – это реализация Ривне трехочковых 50%, тогда как у "Днепра" лишь 21% (7/32)

18-17 – "Днепр" собрал больше подборов на чужом щите, чем на своем. Всего у гостей 35 подборов, у "Ривне" – 42

17 очков второго шанса набрали ровенчане, тогда как у "Днепра" – 9

34 очка набрала скамейка запасных Ривне, у "Днепра" – всего 18

24 очка Бенсона за игру – повторение второго результата в сезоне. Рекордными остаются 26 очков Игоря Клямова и Джонатана Илеледжи

17 подборов Бенсона за игру – третий результат сезона после Закари Лавдея (22) и Артема Романицы (20)

Что дальше

"Днепр" на следующей неделе проведет один матч – 24 октября примет "Запорожье", а "Ривне" отправится в свой первый выезд в сезоне, сыграв 23 октября в Черкассах, а 25 октября в Николаеве против "Нико-Баскета".

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