''Днепр'' и ''Киев-Баскет'' – лидеры Суперлиги GGBET после стартового тура нового сезона

На этой неделе стартовал новый сезон чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET – всего было сыграно девять матчей в Луцке, Ривне, Ивано-Франковске, Николаеве и впервые в Хмельницком.

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Финалисты прошлого сезона "Днепр" и "Киев-Баскет" – единственные, кто начал новый чемпионат с двух побед. Также 100-процентный показатель имеют "Черкаськи Мавпы", которые сыграли один матч в Николаеве.

Без побед в первом туре остались "Нико-Баскет", "Прикарпатье-Говерла" и "Харьковские Соколы".

На следующей неделе (10–11 октября) состоится матч в Ровно, где хозяева примут "Волынь", а также четыре игры в Днепре, где сыграют хозяева, "Запорожье", "Киев-Баскет" и "Харьковские Соколы".