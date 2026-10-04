Денисов словами про ''вражескую территорию'' объяснил, почему украинский клуб октазался играть в Польше

ФК "Полесье" не рассматривал проведение еврокубковых матчей в Польше по причинам, связанным с политикой. Коммерческий директор житомирского футбольного клуба Александр Денисов заявил, что выбор в пользу словацкого Кошице был продиктован исключительно организационными и спортивными факторами.

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Денисов прокомментировал обсуждения вокруг решения клуба проводить домашние матчи квалификации Лиги конференций не на территории Польши. По его словам, разговоры о политической составляющей не соответствуют действительности.

"Не было никаких оснований рассматривать Польшу как вражескую территорию", – подчеркнул функционер в комментарии Tribuna.com.

По его словам, отсутствие польского варианта среди возможных мест проведения матчей не имело политической подоплеки. Он напомнил, что двумя годами ранее именно в польском Гливице житомирская команда провела свои дебютные встречи в Лиге конференций.

Денисов рассказал, что перед стартом нынешней еврокубковой кампании клуб рассматривал два варианта: Кишинев и Кошице. Однако молдавская столица оказалась недоступной, поскольку там свои матчи квалификации еврокубков проводили местные команды.

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В результате руководство остановилось на словацком городе. Дополнительным аргументом стал прошлогодний опыт выступлений в Словакии. По словам коммерческого директора, тренерский штаб остался доволен условиями работы, поэтому было принято решение вновь выбрать Кошице.

В сезоне-2026/27 "Полесье" завершило выступления в еврокубках уже во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Соперником украинской команды стал датский "Копенгаген".

Главные истории дня

Первая встреча, состоявшаяся 23 июля, завершилась результативной ничьей 3:3. В составе житомирского клуба отличился Игорь Краснопир. В ответном матче 29 июля датская команда победила со счетом 2:1. Единственный мяч гостей в компенсированное время забил Николай Гайдучик.

По сумме двух встреч "Полесье" уступило со счетом 4:5 и завершило еврокубковую кампанию. Для команды Руслана Ротаня это стало последним международным противостоянием в 2026 году.