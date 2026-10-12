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Где и когда смотреть "Шахтер" в Лиге чемпионов. Расписание трансляций матча с АЕКом

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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Где и когда смотреть "Шахтер" в Лиге чемпионов. Расписание трансляций матча с АЕКом
"Шахтер" принимает АЕК в Лондоне

Донецкий "Шахтер" в среду, 14 октября, проведет второй матч основного этапа нового розыгрыша Лиги чемпионов. Подопечные Арды Турана впервые в истории станет хозяином стадион "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, на котором примет представителя греческого первенства АЕК.

Стартовый свисток английского арбитра Криса Кавана прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где и когда смотреть ''Шахтер'' в Лиге чемпионов. Расписание трансляций матча с АЕКом

"Шахтер" празднует гол. Источник: ФК "Шахтер"

Где и когда смотреть ''Шахтер'' в Лиге чемпионов. Расписание трансляций матча с АЕКом

Игроки АЕКа во время матча. Источник: ФК АЕК

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Любители спорта смогут увидеть прямой эфир из столицы Великобритании благодаря видеосервису "Megogo". Трансляция состоится на канале "Megogo Футбол Первый". Показ традиционно будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

Соперники впервые встречаются друг с другом. Интересно, что "Шахтер" провел пять матчей с греческими командами, выиграв одну игру, а четыре завершил вничью.

"Шахтер" в стартовом матче Лиги чемпионов добыл 1:1 в Эйндховене в противостоянии с местным ПСВ. В свою очередь АЕК на своем поле добыл минимальную победу над австрийским ЛАСКом 1:0.

Где и когда смотреть ''Шахтер'' в Лиге чемпионов. Расписание трансляций матча с АЕКом

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Источник: УЕФА

Где и когда смотреть ''Шахтер'' в Лиге чемпионов. Расписание трансляций матча с АЕКом

"Шахтер" в матче с ПСВ

Отметим, что украинская команда не считается фаворитом встречи с греками. Ставки на победу соперников принимаются с коэффициентом 2,60.

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