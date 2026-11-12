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Где и когда смотреть Свитолина – Соболенко. Расписание трансляций решающего матча Итогового турнира-2026

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
318
Где и когда смотреть Свитолина – Соболенко. Расписание трансляций решающего матча Итогового турнира-2026
Победительница поединка выходит в полуфинал

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (WTA №6) и вторая ракетка мира Арина Соболенко встретятся в заключительном туре группового этапа Итогового турнира WTA-2026. Победительница матча получит путевку в полуфинал соревнований.

Игра Свитолина – Соболенко состоится в пятницу, 13 ноября. Ориентировочное начало встречи: не ранее 23:30 по киевскому времени.

Где и когда смотреть Свитолина – Соболенко. Расписание трансляций решающего матча Итогового турнира-2026

Элина Свитолина. Источник: instagram.com/elisvitolina/

Где смотреть Свитолина – Соболенко в Украине

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Premium. Посмотреть игру также можно будет на официальном сайте и в приложении Setanta Sports при наличии подписки.

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Кроме того, эфир будет доступен на OTT-платформах MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet.tv и Vodafone TV через канал Setanta Sports.

Еще один вариант для просмотра: официальный сервис WTA TV. Он транслирует все матчи Итогового турнира в прямом эфире с англоязычным комментарием. Для доступа необходима подписка.

Где и когда смотреть Свитолина – Соболенко. Расписание трансляций решающего матча Итогового турнира-2026

Элина Свитолина. Источник: instagram.com/elisvitolina/

В матче Свитолина – Соболенко решится судьба полуфинала

Перед заключительным туром обе теннисистки имеют по одной победе после двух сыгранных матчей в группе 2. Таким образом, исход их очной встречи определит обладательницу второй путевки в полуфинал от этого квартета.

Где и когда смотреть Свитолина – Соболенко. Расписание трансляций решающего матча Итогового турнира-2026

Элина Свитолина. Источник: instagram.com/elisvitolina/

История противостояния складывается в пользу белорусской теннисистки. Свитолина и Соболенко встречались семь раз, причем шесть побед одержала Арина. На счету украинки одна выигранная игра.

Как сообщал OBOZ.UA, в стартовом туре Свитолина уступила россиянке Мирре Андреевой, а затем обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Соболенко, в свою очередь, победила чешскую теннисистку, но во втором матче проиграла Андреевой со счетом 4:6, 0:6.

Где и когда смотреть Свитолина – Соболенко. Расписание трансляций решающего матча Итогового турнира-2026

Элина Свитолина. Источник: instagram.com/elisvitolina/

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