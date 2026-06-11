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Где смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
408
Где смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026
Свитолина сыграет с Андреевой на Итоговом турнире

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина впервые за семь лет пробилась на Итоговый турнир сезона WTA Finals. В нынешнем году году его принимает американский Индиан-Уэллс, а призовой фонд составит 10 миллионов долларов, из которых восемь будет направлено на соревнования в одиночном турнире, а два – в парном разряде.

На групповом этапе Свитолина сыграет с "нейтральными" Ариной Соболенко из Минска и Миррой Андреевой из Красноярска, а также с чешской теннисисткой Каролиной Муховой. Первой соперницей нашей соотчественницы станет представительница РФ.

Где смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026

Элина Свитолина

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Где смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026

Свитолина сыграет на WTA Finals-2026. Источник: WTA

Матч Свитолина – Андреева запланирован на воскресенье, 8 ноября. Спортсменки должны выйти на корт в 23:55 по киевскому времени. Украинские любители тенниса смогут увидеть прямой эфир из США благодаря каналу Setanta Sports, который доступен на одноименных ОТТ-платформе и приложении, а также на видеосервисе MEGOGO.

Соперницы дважды играли друг с другом, обменявшись победами. Причем украинца выиграла поединок Australian Open нынешнего сезона, а россиянка была сильнее на кортах Индиан-Уэллса на турнире серии WTA 1000 в 2025 году.

Где смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026

Статистика матчей Свитолина – Андреева. Источник: WTA

Где смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026

Мирра Андреева

Как сообщал OBOZ.UA, Элина Свитолина объяснила неожиданное решение накануне Итогового турнира, которое озадачило украинцев.

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