Где смотреть ''Шахтер'' – ''Спортинг''. Расписание трансляций Лиги чемпионов

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Украинцам назвали тариф на газТарифы на газ в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить кубометрВ Беларусь прибыли самолеты с эвакуированными жителями Олешек: через несколько часов люди будут в Украине. Фото и видеоВ Беларусь прибыли самолеты с эвакуированными жителями Олешек: через несколько часов люди будут в Украине. Фото и видеоНавроцкий прорвался в Конституционный трибунал в Варшаве на фоне столкновений и объявил срочные консультации: что происходит в ПольшеНавроцкий прорвался в Конституционный трибунал в Варшаве на фоне столкновений и объявил срочные консультации: что происходит в ПольшеКак долго не будет светаУкраинцам назвали новые графики отключения электроэнергии: где самая тяжелая ситуация"Путь к поражению": российский пропагандист сделал неожиданное признание об ударах по крупным городам Украины. Видео"Путь к поражению": российский пропагандист сделал неожиданное признание об ударах по крупным городам Украины. ВидеоПосетил место российского удара и Чернобыльскую АЭС: стало известно, где уже побывал Ланнистер из "Игры престолов" во время визита в УкраинуПосетил место российского удара и Чернобыльскую АЭС: стало известно, где уже побывал Ланнистер из "Игры престолов" во время визита в УкраинуДва месяца носили воду от соседей: семья из Киева купила глиняную хату на Гуцульщине за 3 тыс. долларов и рассказала о новой жизни. Фото и видеоДва месяца носили воду от соседей: семья из Киева купила глиняную хату на Гуцульщине за 3 тыс. долларов и рассказала о новой жизни. Фото и видеоРоссия атаковала Украину дронами, силы ПВО сбили 105 из 134 БпЛА: последствия вражеских ударовРоссия атаковала Украину дронами, силы ПВО сбили 105 из 134 БпЛА: последствия вражеских ударовБыли завербованы Россией: в Уганде рассказали, сколько их граждан погибло на войне против УкраиныБыли завербованы Россией: в Уганде рассказали, сколько их граждан погибло на войне против УкраиныАномальное тепло или холод: климатолог рассказала, какой будет зима в УкраинеАномальное тепло или холод: климатолог рассказала, какой будет зима в Украине
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Где смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионов

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
150
Где смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионов
Поединок состоится во вторник, 3 ноября

Донецкий "Шахтер" во вторник, 3 ноября, проведет очередной матч общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27 против португальского "Спортинга". Поединок четвертого тура состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Спортинг". Начало матча запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Где смотреть ''Шахтер'' – ''Спортинг''. Расписание трансляций Лиги чемпионов

Шахтер Донецк

Единственным официальным транслятором встречи на территории Украины будет медиасервис MEGOGO. Игра будет доступна на поп-ап канале "MEGOGO Футбол 1", а также в разделе "Спорт".

Для просмотра понадобится подписка "Спорт" или один из пакетов линейки "MEGOPACK": "Максимальная", N+S либо Y. На общедоступных телеканалах бесплатную трансляцию не предусмотрели.

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
2,7 т.
Футболиста сборной Украины загнобили в новом клубе в Италии
2,7 т.
Футболиста сборной Украины загнобили в новом клубе в Италии
Максим ИншаковМаксим Иншаков
3,3 т.
Появился прогноз на бой Александр Усик – Майк Тайсон
3,3 т.
Появился прогноз на бой Александр Усик – Майк Тайсон
Максим ИншаковМаксим Иншаков
840
Впервые с 2018 года! Усик принял кардинальное решение по своей карьере и назвал соперника
840
Впервые с 2018 года! Усик принял кардинальное решение по своей карьере и назвал соперника
Где смотреть ''Шахтер'' – ''Спортинг''. Расписание трансляций Лиги чемпионов

Матч покажет MEGOGO

За час до стартового свистка, в 18:45, на MEGOGO начнет работу предматчевая студия, в которой ведущие и эксперты обсудят предстоящую встречу. Комментировать игру будет Вадим Шевякин.

Где смотреть ''Шахтер'' – ''Спортинг''. Расписание трансляций Лиги чемпионов

Вадим Шевякин. Источник: Інстаграм Вадима Шевякіна

История противостояния

Предстоящая встреча станет третьей официальной в истории двух клубов. Ранее донецкая и лиссабонская команды пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2008/09, и оба раза победу праздновали португальцы со счетом 1:0.

Первый матч состоялся 22 октября 2008 года в Донецке. "Спортинг" выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Лиедсона на 76-й минуте.

Где смотреть ''Шахтер'' – ''Спортинг''. Расписание трансляций Лиги чемпионов

Дарио Срна в матче "Шахтер" - "Спортинг" (22.10.2008)

Ответная игра прошла 4 ноября в Лиссабоне. Результат оказался таким же: единственный мяч на 73-й минуте забил Дерлей, принеся своей команде вторую победу с минимальным счетом.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью 1:1 с нидерландским ПСВ.

Во втором туре "горняки" обыграли греческий АЕК (3:1). Подопечные Арды Турана тогда впервые в истории провели домашний матч на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж".

Где смотреть ''Шахтер'' – ''Спортинг''. Расписание трансляций Лиги чемпионов

Поединок состоялся в Лондоне

В третьем туре чемпион Украины проиграл выездной матч третьего тура Лиги чемпионов против итальянского "Интера". Поединок в Милане на легендарном "Сен-Сиро" завершился со счетом 1:0.

Где смотреть ''Шахтер'' – ''Спортинг''. Расписание трансляций Лиги чемпионов

Поединок состоялся в Милане

Похожие темы
Лига чемпионовФК СпортингФК ШахтерАнглияЛондон
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!