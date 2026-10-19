Где смотреть ПСЖ – "Барселона": расписание трансляция матча Лиги чемпионов
Лидеры турнирной таблицы Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен", который является действующим победителем турнира, и каталонская "Барселона" встретятся друг с другом в центральном матче вторника, 20 октября. Поединок третьего тура нового розыгрыша пройдет в Париже.
Игру принимает стадион "Парк де Пренс". Стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Украинские любители футбола смогут увидеть противостояние благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из столицы Франции пройдет на канале "Megogo Футбол Первый". Показ традиционно будет сопровождаться аналитической студии с участием журналистов, экспертов и комментаторов.
Поединок станет 17-м в истории противостояний соперников. В их активне по шесть по побед. Самым запоминающимся, несомненно, стал ответный поединок 1/8 финала сезона 2016/2017. Тогда после фиаско в Париже 0:4 каталонцы совершили фантастический камбэк, выиграв на своем поле со счетом 6:1.
В нынешнем сезоне обе команды демонстрируют отличные результаты. "Барселона" выиграла все свои 11 матчей во всех турнирах, забив 48 мячей. В свою очередь ПСЖ после пробуксовке на старте набрал ход и победил в шести поединках подряд.
Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный отметился вторым голом в составе ПСЖ.
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