Где смотреть ПСЖ – ''Барселона'': расписание трансляция матча Лиги чемпионов

Лидеры турнирной таблицы Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен", который является действующим победителем турнира, и каталонская "Барселона" встретятся друг с другом в центральном матче вторника, 20 октября. Поединок третьего тура нового розыгрыша пройдет в Париже.

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Игру принимает стадион "Парк де Пренс". Стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть противостояние благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из столицы Франции пройдет на канале "Megogo Футбол Первый". Показ традиционно будет сопровождаться аналитической студии с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

Поединок станет 17-м в истории противостояний соперников. В их активне по шесть по побед. Самым запоминающимся, несомненно, стал ответный поединок 1/8 финала сезона 2016/2017. Тогда после фиаско в Париже 0:4 каталонцы совершили фантастический камбэк, выиграв на своем поле со счетом 6:1.

В нынешнем сезоне обе команды демонстрируют отличные результаты. "Барселона" выиграла все свои 11 матчей во всех турнирах, забив 48 мячей. В свою очередь ПСЖ после пробуксовке на старте набрал ход и победил в шести поединках подряд.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный отметился вторым голом в составе ПСЖ.