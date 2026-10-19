Где смотреть ПСЖ – ''Барселона'': расписание трансляция матча Лиги чемпионов

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцасбит российский самолетРоссийская тактическая авиация входит в неотвратимое пике: что показали удары Украины по аэродромам врагаРоссия уничтожила крупный дата-центр в Киеве. Иллюстративное фото.Россия уничтожила крупный дата-центр в Киеве: что будет со связью и интернетом"Европа не может позволить себе ждать": в The Telegraph объяснили, как остановить Путина и защитить Украину"Европа не может позволить себе ждать": в The Telegraph объяснили, как остановить Путина и защитить УкраинуИллюстрация — Петер Мадяк и Роберт ФицоВ ЕС выступили против выделения Украине 70 млрд евро: какие страны отказались давать деньгиПутин и Си Цзиньпин"Путин становится все слабее": Кулеба объяснил позицию Китая по поводу войны в Украине"Редко говорила, что война сделала со мной изнутри": Свитолина объявила о разводе с Монфисом"Редко говорила, что война сделала со мной изнутри": Свитолина объявила о разводе с МонфисомРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. ВидеоРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. ВидеоВ Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами: среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Подробности и фотоВ Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами: среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Подробности и фото"Я вам не скажу": Ярмоленко прокомментировал фиаско "Динамо", которое привело к отставке главного тренера"Я вам не скажу": Ярмоленко прокомментировал фиаско "Динамо", которое привело к отставке главного тренера

Где смотреть ПСЖ – "Барселона": расписание трансляция матча Лиги чемпионов

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
icon 42
Где смотреть ПСЖ – "Барселона": расписание трансляция матча Лиги чемпионов
ПСЖ принимает "Барселону"

Лидеры турнирной таблицы Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен", который является действующим победителем турнира, и каталонская "Барселона" встретятся друг с другом в центральном матче вторника, 20 октября. Поединок третьего тура нового розыгрыша пройдет в Париже.

Игру принимает стадион "Парк де Пренс". Стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть ПСЖ – ''Барселона'': расписание трансляция матча Лиги чемпионов

Футболисты ПСЖ перед матчем.

Где смотреть ПСЖ – ''Барселона'': расписание трансляция матча Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Украинские любители футбола смогут увидеть противостояние благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из столицы Франции пройдет на канале "Megogo Футбол Первый". Показ традиционно будет сопровождаться аналитической студии с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 4,1 т.
Экс-футболист сборной Украины сказал, кто должен стать новым тренером "Динамо"
icon 4,1 т.
Экс-футболист сборной Украины сказал, кто должен стать новым тренером "Динамо"
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 3,2 т.
"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил Гассиева
icon 3,2 т.
"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил Гассиева
Артём РоссинскийАртём Россинский
icon 681
"Шахтер" – лучший в скаутинге? Как сегодня устроен мировой поиск игроков и чем опыт Украины может быть полезен Европе
icon 681
"Шахтер" – лучший в скаутинге? Как сегодня устроен мировой поиск игроков и чем опыт Украины может быть полезен Европе

Поединок станет 17-м в истории противостояний соперников. В их активне по шесть по побед. Самым запоминающимся, несомненно, стал ответный поединок 1/8 финала сезона 2016/2017. Тогда после фиаско в Париже 0:4 каталонцы совершили фантастический камбэк, выиграв на своем поле со счетом 6:1.

Где смотреть ПСЖ – ''Барселона'': расписание трансляция матча Лиги чемпионов

Футболисты "Барселоны". Источник: ФК "Барселона"

Где смотреть ПСЖ – ''Барселона'': расписание трансляция матча Лиги чемпионов

Илья Забарный

В нынешнем сезоне обе команды демонстрируют отличные результаты. "Барселона" выиграла все свои 11 матчей во всех турнирах, забив 48 мячей. В свою очередь ПСЖ после пробуксовке на старте набрал ход и победил в шести поединках подряд.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный отметился вторым голом в составе ПСЖ.

Похожие темы
Лига чемпионовФК БарселонаПСЖ
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться