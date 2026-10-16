Где смотреть ''Полесье'' – ''Динамо'': расписание трансляций матча УПЛ

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербоя"Надо понимать": в Латвии заявили, что у Зеленского сейчас есть только один союзник"Надо понимать": в Латвии заявили, что у Зеленского сейчас есть только один союзникНиколай ЗлочевскийВ Госгеонедра помогают Злочевским? Как семья министра времен Януковича может получить газовое месторождение в Украине"Мог его побить. Что-то шло не так": Дюбуа сказал, кем считает Усика"Мог его побить. Что-то шло не так": Дюбуа сказал, кем считает Усика"После каждой диверсии": чемпионка ОИ из РФ лицемерно обвинила Украину в упадке Донецка"После каждой диверсии": чемпионка ОИ из РФ лицемерно обвинила Украину в упадке ДонецкаЛе Пен заявила, что готова приехать в Украину, но есть "нюанс". ВидеоЛе Пен заявила, что готова приехать в Украину, но есть "нюанс". ВидеоИллюстрацияВсе пойдет, как по маслу: четыре знака зодиака наконец-то получат благосостояние и удачу после длительного застояОтключения электроэнергии в Украине. ИллюстрацияВ Украине значительно ужесточили графики отключения света: где действует экстренный режим и произошли аварииПриложение «Резерв+». Фото иллюстративноеВ Украине запретят бронировать от мобилизации 100% работников: Корецкий назвал причину"Клянусь": пленный оккупант признался, что войска Путина ехали на штурм Малой Токмачки под музыку. Видео"Клянусь": пленный оккупант признался, что войска Путина ехали на штурм Малой Токмачки под музыку. Видео

Где смотреть "Полесье" – "Динамо": расписание трансляций матча УПЛ

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
icon 1,1 т.
Где смотреть "Полесье" – "Динамо": расписание трансляций матча УПЛ
"Полесье" принимает "Динамо"

В Украинской Премьер-лиге на ближайших выходных будет сыгран центральный матч 9-го тура футбольного первенства страны. В нем в воскресенье, 18 октября, сойдутся претенденты на золотые медали – житомирское "Полесье" и киевское "Динамо", которые занимают второе и третье место в турнирной таблице соответственно.

Поединок принимает Центральный городской стадион в Житомире. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00.

Где смотреть ''Полесье'' – ''Динамо'': расписание трансляций матча УПЛ

Киевское "Динамо". Источник: ФК "Динамо" Киев

Где смотреть ''Полесье'' – ''Динамо'': расписание трансляций матча УПЛ

Турнирная таблица УПЛ. Источник: УПЛ

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 11,5 т.
"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ
icon 11,5 т.
"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 8,0 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя
icon 8,0 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 1,8 т.
"100% участвуют": Валуев нелепо обвинил ЕС в подготовке войны против России
icon 1,8 т.
"100% участвуют": Валуев нелепо обвинил ЕС в подготовке войны против России

Любители футбола смогут увидеть прямой эфир противостояния на канале "УПЛ ТВ". Он доступен на видеосервисах Megogo и "Киевстар ТВ". Трансляцию будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

Команды подходят к очному поединку в отличной форме. "Полесье" под руководством Руслана Ротаня добыло пять подряд побед, а затем сыграло вничью, не проигрывая с с середины августа.

Где смотреть ''Полесье'' – ''Динамо'': расписание трансляций матча УПЛ

Форвард "Динамо" Матвей Пономаренко. Источник: ФК "Динамо" Киев

Где смотреть ''Полесье'' – ''Динамо'': расписание трансляций матча УПЛ

Футболисты "Полесье". Источник: ФК "Полесье"

В свою очередь тренер "Динамо" Игорь Костюк сумел вселить уверенность в своих подопечных после провала на старте сезона. Пять последних матчей "бело-синие" сыграли на ноль, имея четырехматчевую победную серию.

В минувшем сезоне киевляне были дважды сильнее соперников из Житомира – 4:1 на своем поле и 2:1 на выезде.

Похожие темы
Премьер-лига УкраиныФК Динамо КиевФК Полесье
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться