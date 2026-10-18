Где смотреть ''Интер'' – ''Шахтер''. Расписание трансляций Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" сыграет с миланским "Интером" в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27. Встреча пройдет 21 октября на стадионе "Джузеппе Меацца" (Сан-Сиро) в Милане.

Видео дня

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" – "Шахтер". Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Предматчевая студия начнет работу в 21:00. Ведущие и эксперты обсудят предстоящую игру перед стартовым свистком.

Единственным транслятором встречи в Украине станет медиасервис MEGOGO. Матч покажут на поп-ап канале "MEGOGO Футбол 1", а также в разделе "Спорт".

Для просмотра необходима подписка "Спорт" или один из тарифов линейки "MEGOPACK": "Максимальная", N+S или Y. Бесплатная трансляция на общедоступных телеканалах не предусмотрена. Комментировать поединок будет Вадим Шевякин.

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История встреч "Интера" и "Шахтера"

В официальных еврокубковых турнирах соперники провели семь матчей. Миланский клуб одержал три победы, еще четыре встречи завершились вничью. "Шахтер" ни разу не обыгрывал итальянскую команду, а общая разница забитых и пропущенных мячей составляет 10:1 в пользу "Интера".

Последний раз клубы встречались 24 ноября 2021 года на групповом этапе Лиги чемпионов. Игра также состоялась в Милане и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Оба мяча во втором тайме забил Эдин Джеко, отличившийся на 61-й и 67-й минутах. После этого поражения донецкая команда лишилась шансов выйти в евровесну.

Главные истории дня

В трех предыдущих матчах Лиги чемпионов в Милане "Интер" один раз победил "Шахтер" и дважды сыграл с украинским клубом вничью.

С каким результатом команды начали еврокубковый сезон

В стартовом гостевом матче нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "Интер" уступил мадридскому "Реалу" со счетом 1:2. "Шахтер" в первом выездном поединке сыграл вничью с нидерландским ПСВ, завершив встречу со счетом 1:1.

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С осени 2021 года "Шахтер" лишь один раз сыграл на выезде в Лиге чемпионов без пропущенных мячей. Это произошло во встрече с итальянской "Болоньей", завершившейся вничью.

Как сообщал OBOZ.UA, во втором туре ЛЧ "Шахтер" выиграл 3:1 у греческого АЕКа. Подопечные Арды Турана впервые в истории выступили хозяином стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.