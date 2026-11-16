Где смотреть футбол Украина – Грузия: расписание трансляция матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу во вторник, 17 ноября, проведет заключительный матч группового турнира Лиги наций. Подопенчые Андреа Мальдеры, которые потреля все шансы на выход в элитный дивизион турнира, поспорят с грузинами за право сохранить прописку лиге В.

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Встречу принимает стадион в словацком Кошице. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Грузия. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Болельщики смогут увидеть прямой эфир игры благодаря видеосервису MEGOGO. Трансляция пройдет на канале "Megogo Футбол Первый", где она будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием журналистов и экспертов.

Кроме того, матч бесплатно покажет телеканал "Megogo Спорт". Его сигнал доступен зрителям цифрового эфирного телевидения Т2 и абонентам кабельных сетей.

Обе команды не смогут попасть в топ-2, где места разыграют Северная Ирландия и Венгрия. Украинцы перед очным противостоянием опережают грузин на одно очко. Это означает, что ничья гарантирует "сине-желтым" прописку в дивизионе на будущий розыгрыш. В случае поражения наша команда отправится в плей-офф с представителем Лиги С.

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До этого OBOZ.UA анализировал ситуацию для сборной Украины после того, как команда потеряла шансы выйти в дивизон А Лиги наций.

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