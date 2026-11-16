Где смотреть футбол Украина – Грузия: расписание трансляция матча Лиги наций

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Какой будет индексация пенсийВ Украине проведут масштабный перерасчет пенсий: на сколько и когда повысятНовое масштабное "большое строительство" В УкраинеНовое масштабное "большое строительство" В Украине: что хотят построить в обход РоссииКрымский мост"Было десять прилетов": оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение перекрыто. ВидеоБизнес не хочет повышать зарплаты работникамБизнес не хочет повышать зарплаты работникам: украинцам в Польше рассказали, что происходит на рынке трудаСилы обороны уничтожили 2 560 оккупантов, 6 средств ПВО и почти 800 единиц автотехники армии РФ за сутки – ГенштабСилы обороны уничтожили 2 560 оккупантов, 6 средств ПВО и почти 800 единиц автотехники армии РФ за сутки – ГенштабИрина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в "слишком быстром" возвращении к работеИрина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в "слишком быстром" возвращении к работеStarlinkРоссия воспользовалась ограничением Starshield для атак на Украину: в ISW указали на угрозыИллюстрация — зарплатыУкраинцам будут раздавать почти по 13 тыс. грн: кто может получить деньги и каковы условияКиев утром встал в пробках: где самая сложная ситуация. Карта, видеоКиев утром встал в пробках: где самая сложная ситуация. Карта, видеоКит Келлог"За столом сидят нужные люди": Келлог оценил шансы на завершение войны в Украине после переговоров в Абу-Даби
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Где смотреть футбол Украина – Грузия: расписание трансляция матча Лиги наций

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
387
Где смотреть футбол Украина – Грузия: расписание трансляция матча Лиги наций
Украина принимает Грузию

Сборная Украины по футболу во вторник, 17 ноября, проведет заключительный матч группового турнира Лиги наций. Подопенчые Андреа Мальдеры, которые потреля все шансы на выход в элитный дивизион турнира, поспорят с грузинами за право сохранить прописку лиге В.

Встречу принимает стадион в словацком Кошице. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Грузия. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть футбол Украина – Грузия: расписание трансляция матча Лиги наций

Раздевалка сборной Украины. Источник: УАФ

Где смотреть футбол Украина – Грузия: расписание трансляция матча Лиги наций

Андреа Мальдера

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
6,9 т.
На могиле знаменитого футболиста сборной Украины появился памятник. Фото
6,9 т.
На могиле знаменитого футболиста сборной Украины появился памятник. Фото
Максим ИншаковМаксим Иншаков
3,9 т.
Свитолина проиграла в финале Итогового турнира. Видео
3,9 т.
Свитолина проиграла в финале Итогового турнира. Видео
Артём РоссинскийАртём Россинский
1,2 т.
Под угрозой даже чемпионат мира! Почему фиаско сборной Украины в Лиге наций – катастрофа
1,2 т.
Под угрозой даже чемпионат мира! Почему фиаско сборной Украины в Лиге наций – катастрофа

Болельщики смогут увидеть прямой эфир игры благодаря видеосервису MEGOGO. Трансляция пройдет на канале "Megogo Футбол Первый", где она будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием журналистов и экспертов.

Кроме того, матч бесплатно покажет телеканал "Megogo Спорт". Его сигнал доступен зрителям цифрового эфирного телевидения Т2 и абонентам кабельных сетей.

Обе команды не смогут попасть в топ-2, где места разыграют Северная Ирландия и Венгрия. Украинцы перед очным противостоянием опережают грузин на одно очко. Это означает, что ничья гарантирует "сине-желтым" прописку в дивизионе на будущий розыгрыш. В случае поражения наша команда отправится в плей-офф с представителем Лиги С.

Где смотреть футбол Украина – Грузия: расписание трансляция матча Лиги наций

Турнирная таблица группы В2 Лиги наций

Где смотреть футбол Украина – Грузия: расписание трансляция матча Лиги наций

Украина потеряла шансы на топ-2 в Лиге наций

До этого OBOZ.UA анализировал ситуацию для сборной Украины после того, как команда потеряла шансы выйти в дивизон А Лиги наций.

Похожие темы
Лига нацийсборная Грузии по футболуСборная Украины по футболу
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!