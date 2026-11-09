Где смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу в субботу, 14 ноября, проведет клевой матч группового этапа розыгрыша Лиги наций. Подопечные Андреа Мальдеры сыграют на выезде с лидерами квартета североирландцами, от которых "сине-желтые" отстают на четыре очка в турнирной таблице.

Видео дня

Поединок принимает Национальный футбольный стадион в Белфасте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия – Украина. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Болельщики смогут увидеть прямой эфир из Великобритании благодаря видеосервису MEGOGO. Трансляция пройдет на канале "Megogo Футбол Первый", где она будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием журналистов и экспертов.

Кроме того, матч бесплатно покажет телеканал "Megogo Спорт". Его сигнал доступен зрителям цифрового эфирного телевидения Т2 и абонентам кабельных сетей.

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В первой встрече команд украинцы номинально на своем поле потерпели фиаско 0:3. При этом "сине-желтые" не могут забить в ворота Северной Ирландии в пяти матчах подряд. В последний раз британцев огорчал еще в апреле 1997-го Андрей Шевченко, для которого тот гол стал первым в карьере за сборную.

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Как сообщал OBOZ.UA, Андреа Мальдера изменил состав сборной Украины на ближайшие матчи в Лиге наций.