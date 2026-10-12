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Где смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция боя

Александр ЧекановАлександр Чеканов
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Где смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция боя
Дюбуа побил Уордли в первом бою. Источник: DAZN

Британские супертяжи Даниель Дюбуа (23-3, 22 KO) и Фабио Уордли (20-1-1, 19 KO) в конце текущей недели проведут долгожданный реванш. Поединок принимает стадион О2 Arena в Лондоне, а на кону будет стоять чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

КОГДА ДЮБУА – УОРДЛИ

После яркого первого поединка, в котором Дюбуа дважды побывал в нокдауне, но сумел выиграть техническим нокаутом в 11-м раунде, соперники вновь разделят ринг в субботу, 17 октября.

Где смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция боя

Дюбуа и Уордли проведут реванш 17 октября. Источник: DAZN

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ГДЕ СМОТРЕТЬ ДЮБУА – УОРДЛИ

Украинские любители бокса смогут наблюдать прямой эфир боя на видеоплатформе DAZN. Трансляция будет доступна по разовой подписке за 913 гривен. Также поединок можно увидеть 

Где смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция боя

Фабио Уордли

Где смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция боя

Дюбуа побил Уордли во второй раз в карьере стал чемпионом мира

ВО СКОЛЬКО ДЮБУА – УОРДЛИ

Противостояние британских боксеров соберет полную арену в Лондоне. Выход соперников на ринг запланирован на 00:30 ночи воскресенья, 18 октября, по киевскому времени

Отметим, что поясом WBO до недавнего времени владел Александр Усик (25-0, 16 КО). Однако в июне наш соотечественник отказался от всех своих титулов.

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