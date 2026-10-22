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Где смотреть "Барселона" – "Реал": расписание трансляций главного матча выходных

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
69
Где смотреть "Барселона" – "Реал": расписание трансляций главного матча выходных
"Барселона" принимает "Реал"

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" в воскресенья, 25 октября, сойдутся в очередном классическом противостоянии не только испанского, но и всего мирового футболу. Поединок главных претендентов на победу в национальном чемпионате состоится в рамках 10-го тура Ла Лиги.

Встречу принимает легендарный стадион "Камп Ноу" в столице Каталонии. Время начала – 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть ''Барселона'' – ''Реал'': расписание трансляций главного матча выходных

Футболисты "Реала" во время матча. Источник: ФК "Реал"

Где смотреть ''Барселона'' – ''Реал'': расписание трансляций главного матча выходных

Турнирная таблица чемпионата Испании. Источник: Ла Лига

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Украинские любители футбола смогут следить за матчем благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из Барселоны состоится на канале "Megogo Футбол Первый". Трансляция будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием журналистов и экспертов.

После девяти игровых дней в испанском первенстве "Барселона" идет на вершине таблицы без потерянных очков. Мадридцы же, который с нового сезона тренирует Жозе Моуриньо, отстали от главного оппонента уже на шесть пунктов 

Каталонцы выиграли у "королевского клуба" пять раз в шести последних матчах. В минувшем сезоне "блаугранас" и "сливочные" обменялись победами в Ла Лиге.

Где смотреть ''Барселона'' – ''Реал'': расписание трансляций главного матча выходных

Игроки "Барселоны" празднуют гол. Источник: ФК "Барселона"

Где смотреть ''Барселона'' – ''Реал'': расписание трансляций главного матча выходных

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин

На неделе соперники по-разному сыграли в Лиге чемпионов. "Барселона" впервые в сезоне потерпела поражение, проиграв ПСЖ, а "Реал" разгромил "Лейпциг".

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