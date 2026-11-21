26 ноября сборная Украины по баскетболу сыграет первый отборочный матч ноября к чемпионату мира-2027, в котором на выезде в Матозиньюше встретится с командой Португалии. 29 ноября подопечные Айнарса Багатскиса проведут номинально домашнюю игру в Риге против Черногории.

Видео дня

Трансляцию обоих матчей смотрите в прямом эфире на Суспільне Спорт и Киевстар ТБ. Матч против Португалии 26 ноября начнется в 21:00 по киевскому времени, а игра с Черногорией состоится 29 ноября в 18:30.

Сборная Украины подходит к ноябрьскому окну в качестве лидера группы I: шесть побед в восьми матчах и 14 очков. Второе и третье места с одинаковым балансом 5-3 и 13 очками занимают Испания и Грузия. Португалия, Греция и Черногория одержали по четыре победы в восьми матчах и набрали по 12 очков.

Турнирное положение в группе I

1. Украина – 6 побед, 2 поражения (14 очков)

2. Испания – 5 побед, 3 поражения (13)

3. Грузия – 5 побед, 3 поражения (13)

4. Португалия – 4 победы, 4 поражения (12)

5. Греция – 4 победы, 4 поражения (12)

6. Черногория – 4 победы, 4 поражения (12)

По итогам второго этапа три лучшие команды группы I выйдут в финальную часть чемпионата мира-2027. Мундиаль пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.

Как сообщал OBOZ.UA, тренерский штаб национальной украинской команды уже определился с составом на предстоящие встречи.

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Напомним, что на основном этапе отбора украинцы начали с двух побед – в ноябре 2025 года обыграли Грузию на выезде 92:79, а затем дома победили Данию 88:71.

Первые поражения пришлись на февральское окно. Украина дважды уступила Испании – 66:86 дома и 64:78 на выезде. Именно эти результаты стали двумя единственными поражениями нашей сборной на первом этапе.

Главные истории дня

Впрочем, украинская команда очень убедительно завершила первый раунд. Этим летом она сначала во второй раз победила Грузию со счетом 95:76, а через несколько дней разгромила Данию на выезде со счетом 99:69.

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Результаты первого этапа были перенесены во второй раунд, поэтому Украина начала новый этап с четырьмя победами и двумя поражениями.

В августе команда Багатскиса продолжила победную серию. Сначала в Риге украинцы обыграли Грецию со счетом 82:76, а затем на выезде победили Черногорию со счетом 98:89.