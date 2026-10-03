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Где бесплатно смотреть футбол Украина – Венгрия. Расписание трансляций Лиги наций

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
icon 915
Где бесплатно смотреть футбол Украина – Венгрия. Расписание трансляций Лиги наций
Поединок состоится в Трнаве

Сборная Украины по футболу в понедельник, 5 октября, проведет свой матч четвертого тура группового этапа Лиги наций. Номинально домашний поединок против национальной команды  Венгрии состоится в словацком городе Трнава на стадионе имени Антона Малатинского.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Венгрия. Начало в 2145 по киевскому времени. 

Бесплатно посмотреть матч можно на телеканале MEGOGO СПОРТ. Он доступен в цифровом эфирном телевидении Т2, а также у большинства кабельных операторов. Комментировать игру будут Сергей Лукьяненко и Александр Мельниченко. 

Где бесплатно смотреть футбол Украина – Венгрия. Расписание трансляций Лиги наций

Сборная Украины по футболу

Платная трансляция будет доступна на OTT-платформе MEGOGO по подпискам "Спорт", "ТБ + Кино", "MEGOPACK" и другим профильным пакетам. Матч разместят в разделе "Спорт", а также на специализированных футбольных каналах медиасервиса.

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Розклад матчів збірної України в Лізі націй

Розклад матчів збірної України в Лізі націй. Источник: terrikon.com

За час до начала встречи стартует предматчевая студия. Кроме того экспертный разбор и альтернативное комментирование покажут на YouTube-канале FootballHub.  

Подопечные Мальдеры перед этой игрой занимают второе место в турнирной таблице.

Где бесплатно смотреть футбол Украина – Венгрия. Расписание трансляций Лиги наций

Украина идет на 2-м месте. Источник: Взбірна

Для Украины это будет второй матч против Венгрии в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Встреча первого круга прошла 25 сентября в Будапеште и завершилась победой украинской сборной со счетом 1:0.

Где бесплатно смотреть футбол Украина – Венгрия. Расписание трансляций Лиги наций

Збірна України з футболу

Напомним. что во втором туре Украина сыграла вничью с Грузией (0:0), а в третьем со счетом 0:3 была сенсационно разгромлена дома Северной Ирландией. 

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