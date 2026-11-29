42-летний украинский боксер Виктор Постол (34-6, 12 КО) одержал досрочную победу над 34-летним представителем Венгрии Давидом Каналасом (16-34, 8 КО). Поединок в Ужгороде на вечере бокса SpartaBox Faniian Promotions, посвященному Патрульной полиции Украины, завершился уже в первом раунде после четырех нокдаунов, последний из которых стал решающим.

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Постол с первых минут занял центр ринга и начал теснить соперника к канатам. Каналас пытался уходить от атак украинца, однако пропускал удары и несколько раз терял равновесие. После одного из таких эпизодов венгр оказался на настиле, но сумел подняться и продолжить поединок.

Вскоре Постол вновь загнал соперника в угол и обрушил на него серию ударов. Каналас опустился на колено, после чего поднялся и дал понять рефери, что готов боксировать дальше.

Украинец продолжил атаковать. Он несколько раз пытался пробить правой рукой, работал джебом и не позволял венгру выйти из-под давления. Очередная атака завершилась точным апперкотом, после которого Каналас в третий раз оказался на настиле.

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Венгр снова поднялся, однако ненадолго. Постол продолжил наносить удары, а очередной точный джеб отправил Каналаса в четвертый нокдаун. После этого рефери принял решение остановить поединок, поскольку боксер не продемонстрировал готовности продолжать встречу.

Таким образом, Постол записал в свой актив 34-ю победу на профессиональном ринге, 13-ю досрочную. Украинец также прервал серию из двух поражений от Франсиско Сандоваля, которому уступил 4 апреля 2026 года раздельным решением судей и потерял титул IBO International.

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