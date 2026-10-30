Почему весь Китай взбунтовался против звезды ''Реала'': что за история с Мбаппе и Мао Цзэдуном

Пока ваша новостная лента была переполнена роликами, созданными ИИ, о Килиане Мбаппе в образе военного лидера, вы наверняка могли услышать и о другой истории. Китай обиделся на него и потребовал извинений из-за шутки о своем бывшем правителе, а эта история разлетелась по миру громче, чем первый "Золотой мяч" Гарри Кейна. Но действительно ли шутка была? Кто прав, а кто не умеет подбирать слова? OBOZ.UA рассказывает все подробности довольно запутанной истории.

Видео дня

Что за тренд про диктатора?

Сначала нужно понять, в чем вообще дело. Килиана Мбаппе называют диктатором уже более 4 лет. Все началось еще в ПСЖ, когда в прессе написали, что француз имеет исключительное влияние на спортивные решения клуба. На самом деле речь шла о формате так называемого ультраменеджера, но СМИ и болельщики быстро превратили образ обычного офисного клерка в тот, который мы знаем сегодня. Не помогли ни заявление президента ПСЖ, ни слова самого Мбаппе о том, что у него нет таких широких полномочий – это мнение лишь сильнее укоренилось в обществе.

Прозвище и неофициальный статус со временем только укрепились. Особенно на фоне перехода в мадридский "Реал" и продолжения влияния не только на раздевалку, но даже на игру и тренерский штаб сливочных. Новую популярность образ диктатора приобрел на теме Золотого мяча. В одном из аккаунтов сгенерированный Мбаппе (к слову, очень натурально сделанный) в той же форме регулярно пытался избавиться от конкурентов за главную награду, особенно из "Барселоны" и ПСЖ. При этом такие видео не просто юмористические – в них есть сюжет, который развивается от видео к видео. Например, перед церемонией вручения у ИИ-Килиана была настоящая заруба с ИИ-Ямалем на фоне Эль-Класико и двух голов француза. Такой контент собирает сотни тысяч лайков всего за несколько часов после публикации, а в комментариях пользователи шутят, что вот это и есть настоящее видео, а игра на футбольном поле – наоборот, сгенерированная "реальность".

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Одно слово – катастрофическая ошибка

С точки зрения пиара и самопродвижения Мбаппе идеально отреагировал на эту новую страницу популярности. Этот образ даже высмеяли в стендап-шоу, где француз был гостем, и футболист откровенно смеялся над своей новой медийной ролью. Однако пиарщики "Реала", очевидно, не объяснили ключевой звезде, что не все, что о нем пишут в интернете, – хороший контент. В какой-то момент кто-то сделал мем, наложив лицо Мбаппе на изображение едва ли не самого известного представителя китайской истории нового времени – Мао Цзэдуна. Сам Килиан прокомментировал это словами: "меня это смешит больше всего". И это была стратегическая ошибка.

Главные истории дня

Мао = Килиан?

Для понимания: Мао – очень неоднозначная фигура в мировой истории. С одной стороны, он превратил аграрного аутсайдера в промышленного лидера и вывел Китай на ведущие мировые позиции. С другой стороны, именно с Цзэдуном связана одна из самых кровавых страниц истории, ведь его управленческий террор привел к гибели как минимум 40 миллионов человек в результате пыток и казней (в некоторых источниках указывают и 80 миллионов убитых). Поэтому для мира он скорее кровавый диктатор, чем человек, над которым можно делать такие мемы, но для самих китайцев Мао – все еще почти идол.

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На меме было непонятно, что речь точно о китайском правителе, но общий фон намекал именно на него. Первый удар получила… Ла Лига. China Media Group приостановила трансляции матчей испанской Ла Лиги, а в китайском МИД заявили, что такие слова Мбаппе оскорбляют чувства их народа. В Поднебесной действует система цензуры под названием Великий китайский файрвол – из-за этого полтора миллиарда человек живут в собственном Интернете. Это не так, как в России, потому что его строили десятилетиями и намного качественнее. Рядовые жители даже не знали, что произошло, не говоря уже о самом тренде называть Мбаппе диктатором. Но обвинений со стороны МИД оказалось достаточно, чтобы волна хейта стала выше всех известных цунами.

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Извинения последовали почти сразу. Но это не помогло

Китай сегодня – это огромный рынок, 17% населения планеты. Спорт, финансы, культура, медиа, политика – там можно найти все что угодно, а при правильном управлении получить сверхприбыли. Однако есть важный нюанс: в китайском сегменте Интернета нельзя становиться врагом. Ведь в этом вопросе все работает как у россиян, и мало кто станет прямо плохо отзываться о Мао. А "правильные" алгоритмы того файрвола быстро сделали свое дело.

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Еще до того, как скандал стал достоянием общественности, Мбаппе лично заявил, что "искренне сожалеет о необдуманном комментарии". Извинились и "Реал", и Ла Лига, но этого оказалось недостаточно. Несмотря на то, что Пекин принял слова футболиста и клуба, вещатель оказался сложнее в общении. Но еще хуже ситуация с людьми: в местной соцсети Weibo страницу Килиана частично заблокировали, а потенциальные зрители как один набросились на француза с обвинениями. Британское издание ВВС, изучив эти публикации, пишет, что китайцы даже не знают, что именно сказал игрок. Мао Цзэдуна прямо не упоминали – ни МИД Китая, ни "Реал", ни Ла Лига, ни сам футболист в своей шутке. Но процесс уже пошел.

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Культура отмены сразу лишила Мбаппе крупного рынка

Испанский футбол, возможно, еще вернется в Китай, однако самому футболисту там уже нечего делать. Менее чем через сутки после события бренды начали массово отказываться от сотрудничества с футболистом, а товары с ним массово убрали со всех полок в стране. Вот так выглядел типичный переход в китайских городах еще неделю назад:

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Килиана хорошо знают в Китае, несмотря на то, что там он чаще появляется на экранах, чем лично. Его изображение размещено в рекламных материалах где угодно: в переходах, на железнодорожных вокзалах, на остановках, на зданиях и где только возможно. На сегодняшний день о расторжении коммерческих соглашений объявили молочный гигант Mengniu, производитель напитков Dongpeng и производитель сыра Milkground. Все они почти одинаково пишут о несогласии со словами футболиста, которые оскорбляют национальные чувства. Поэтому это большой удар по сотрудничеству. С другой стороны, международные спонсоры от Мбаппе не отказывались – Nike, Hublot и Oakley официальных претензий к нему не выдвигали. Если Испания не потеряет китайский медиарынок и сверхприбыли из другой части света, то можно будет сказать, что повезло всем. Но в этой истории точка еще не поставлена.