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Чешская спортивная ведущая вышла в эфир с декольте "до пояса". Видео собрало миллионы просмотров за несколько дней

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
icon 1,6 т.
Чешская спортивная ведущая вышла в эфир с декольте "до пояса". Видео собрало миллионы просмотров за несколько дней
В комментариях пользователи отметили феноменальную выдержку тренера, у которого она брала интервью

Чешская спортивная журналистка Сабина Якшова стала известна за пределами своей страны после интервью с главным тренером футбольного клуба "Усти-над-Лабем" Давидом Оулеглой. "Усти-над-Лабем" уступил "Опаве" со счетом 2:3. Видеозапись беседы разошлась по социальным сетям: зрители обратили внимание на наряд ведущей и то, как наставник старался не смотреть в ее сторону.

Якшова появилась перед камерой в белом брючном костюме и топе с глубоким декольте, а Оулегла отвечал на вопросы о футболе, переводя взгляд на трибуны, поле и камеру.

Запись продолжительностью около минуты за несколько дней собрало более 10 млн просмотров на различных социальных платформах.

Чешская спортивная ведущая вышла в эфир с декольте ''до пояса''. Видео собрало миллионы просмотров за несколько дней

Сабина Якшова. Источник: Daily mail

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Чешская спортивная ведущая вышла в эфир с декольте ''до пояса''. Видео собрало миллионы просмотров за несколько дней

Сабина Якшова. Источник: x@fernandoMpage

Позже Оулегла объяснил свое поведение семейными обстоятельствами. По его словам, жена запретила ему заглядываться на ведущих, поэтому он старается соблюдать это условие.

Чешская спортивная ведущая вышла в эфир с декольте ''до пояса''. Видео собрало миллионы просмотров за несколько дней

Сабина Якшова. Источник: Кадр из видео

После международного успеха видео журналистка дала интервью британскому изданию The Sun. Она призналась, что не ожидала такого внимания за пределами Чехии, хотя на родине ее уже узнавали на улицах.

"Я привыкла к вниманию, поскольку FK Viagem "Усти-над-Лабем" является одним из самых известных в социальных сетях клубов Чехии. В моей стране меня узнают, я популярная ведущая", –призналась репортер.

Чешская спортивная ведущая вышла в эфир с декольте ''до пояса''. Видео собрало миллионы просмотров за несколько дней

Сабина Якшова. Источник: instagram.com/sabina_j96/

При этом Сабина отметила, что масштаб распространения записи за рубежом стал для нее неожиданностью.

Чешская спортивная ведущая вышла в эфир с декольте ''до пояса''. Видео собрало миллионы просмотров за несколько дней

Сабина Якшова. Источник: instagram.com/sabina_j96/

Сабине Якшовой 30 лет. Она работает ведущей и репортером FK Viagem "Усти-над-Лабем", а на ее аккаунт в Instagram подписано более 60 000 подписчиков.

Чешская спортивная ведущая вышла в эфир с декольте ''до пояса''. Видео собрало миллионы просмотров за несколько дней

Сабина Якшова. Источник: instagram.com/sabina_j96/

По словам журналистки, предложение о работе поступило непосредственно от руководства клуба. До этого у нее не было опыта работы спортивной ведущей, поэтому необходимые навыки она осваивала уже после того, как согласилась на предложение.

Чешская спортивная ведущая вышла в эфир с декольте ''до пояса''. Видео собрало миллионы просмотров за несколько дней

Сабина Якшова. Источник: instagram.com/sabina_j96/

Якшова призналась, что сначала удивилась приглашению, но решила попробовать себя в новой профессии. Она также рассказала, что ей нравится получать новый опыт и развиваться в работе.

В личной жизни журналистка связана с чешским тренером по боксу Петром Петружалеком. У пары двое детей.

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