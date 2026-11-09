Из-за матча Украина – Россия: титулованный клуб выступил с заявлением по ситуации с чемпионатом мира по хоккею

Один из самых титулованных клубов Швеции "Юргорден" поддержал бойкот европейских сборных против возвращения России в мировой хоккей. Руководство столичной команды напомнило о том, что РФ продолжает свою агрессивную и преступную войну против Украины и сейчас нет никаких предпосылок для того, чтобы снимать санкции.

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Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте "Юргордена". В документе подчеркивается, что Международная федерация хоккея (IIHF) одной из главных причин отстранения россиян от турниров называла вопросы безопасности, которые остаются актуальными и на сегодняшний день.

"Спорт – часть государственной пропаганды России. Российский спорт высших достижений глубоко связан с государством. Каждая медаль, каждый образ России на льду используются для того, чтобы представить страну как полноценного и нормального члена международного сообщества. Украине предстоит играть на чемпионате мира против страны, которая совершает на нее нападение. Украина прошла квалификацию на ЧМ в Германии. От украинских игроков, чьи семьи живут под постоянными обстрелами – теперь ожидают, что они выйдут на лед против России в рамках одного турнира. Мы считаем, что шведский хоккей не должен способствовать нормализации подобной ситуации", – отметили в 16-кратном чемпионе страны.

"На протяжении четырех лет IIHF поддерживала отстранение России, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности игроков, зрителей и организаторов. Нет никаких признаков того, что эти риски исчезли. Шведские игроки, персонал и болельщики не должны подвергаться такой опасности", – резюмировали в заявлении.

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На минувшей неделе стало известно, что сборные Норвегии, Финляндии, Чехии, Дании, Латвии и Швеции отказались играть с россиянами на чемпионате мира-2027. Хозяйка турнира Германия также выступила против приезда сборной РФ на турнир. А в самой РФ немедленно стали оскорблять всех европейцев.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр финского города Турку, который будет принимать молодежный чемпионат мира по хоккею пригрозила отказом от турнира в случае допуска россиян.

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