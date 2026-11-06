Из-за бойкота Свитолиной: в проведение WTA Finals ввели важное изменение

Женская теннисная ассоциация (WTA) отказалась от традиционного группового фото участниц Итогового турнира, который в этом году принимает американский Индиан-Уэллс. Причиной стал отказ украинки Элины Свитолиной участвовать в мероприятии с представительницами Беларуси и России – Ариной Соболенко и Миррой Андреевой.

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Об этом пишет портал womenstennisblog.com, отмечая, что бойкот первой ракетки Украины не стал неожиданностью, ведь наши теннисистки с началом военной агрессии РФ отказываются даже пожимать руки соперницам из РФ и РБ. При этом в WTA с уважением отнеслись к позиции Элины.

Отмечается, что вместо группового фото организаторы турнира WTA Finals 2026 представят индивидуальные портреты восьми теннисисток. Кроме Свитолиной, Андреевой и Соболенко на американские корты выйдут Джессика Пегула, Каролина Мухова, Елена Рыбакина, Коко Гауфф и Линда Носкова.

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На групповом этапе соперницами украинки станут беларуска, россиянка и чешка Мухова. Первый поединок Свитолина проведет против Андреевой в ночь на 9 ноября. OBOZ.UA рассказывал, где смотреть матч Свитолина – Андреева на WTA Finals.

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Как сообщал OBOZ.UA, во время тренировки Джессики Пегулы и Мирры Андреевой в эфир попали нелицеприятные высказывания американки о теннисистки из России.