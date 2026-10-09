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Чемпионку ОИ из РФ "с интеллектом стиралки" высмеяли за сравнение со стриптизом выступление без флага

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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Вероника Степанова
Вероника Степанова поддерживает войну

Российская лыжница Вероника Степанова, интеллект которой сравнивали со стиральной машинкой, опозорилась в сети после того, как внезапно отказалась от категоричного нежелания получать "нейтральный статус". Чемпионка Олимпиады-2022 в эстафете при этом сравнила подобную возможность выступить на международных турнирах с "билетом в стрип-клуб".

"Вношу ясность: никто в лыжной сборной России не выступает против самого факта получения нейтрального статуса. Сам по себе такой статус – не более чем билет. Если вам выдали билет в стрип‑клуб, то это еще не значит, что вы им воспользуетесь. Тем более – что будете раздеваться сами", – написала Степанова в своем Telegram-канале.

Чемпионку ОИ из РФ ''с интеллектом стиралки'' высмеяли за сравнение со стриптизом выступление без флага

Вероника Степанова высказалась о "нейтральном статусе". Источник: Telegram-канал Вероники Степановой

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Чемпионку ОИ из РФ ''с интеллектом стиралки'' высмеяли за сравнение со стриптизом выступление без флага

Вероника Степанова и Владимир Путин. Источник: сайт Кремля

Читатели портала Sports.ru не прошли мимо этих слов приспешницы диктаторского режима Владимира Путина. Они высмеяли спортсменку, которая ранее отказалась выступить на ОИ-2026. Она также критиковала россиян, которые согласились выступить на Играх-2024 в Париже без флага и гимна.

Чемпионку ОИ из РФ ''с интеллектом стиралки'' высмеяли за сравнение со стриптизом выступление без флага

Вероника Степанова. Источник: Telegram-канал Вероники Степановой

Чемпионку ОИ из РФ ''с интеллектом стиралки'' высмеяли за сравнение со стриптизом выступление без флага

Вероника Степанова на тренировке. Источник: Instagram Вероники Степановой

"Ясно, похоже идет прогрев перед переобуванием в воздухе. Сначала подам на статус, но не факт, что получу, потом получу, но не поеду, поеду, но не буду выступать, заявлюсь на гонку, но не выйду на старт, выйду на старт, все и так знают, откуда мы", "Кстати, что за стрип-клуб такой по билетам?", "Ты же говорила, что ни за что", "На редкость идиотское сравнение", – пишут в комментариях.

Чемпионку ОИ из РФ ''с интеллектом стиралки'' высмеяли за сравнение со стриптизом выступление без флага

Степанову высмеяли в сети. Источник: Sports.ru

Чемпионку ОИ из РФ ''с интеллектом стиралки'' высмеяли за сравнение со стриптизом выступление без флага

Степанова попала под троллинг. Источник: Sports.ru

Чемпионку ОИ из РФ ''с интеллектом стиралки'' высмеяли за сравнение со стриптизом выступление без флага

В сети поставили на смех Степанову. Источник: Sports.ru

Чемпионку ОИ из РФ ''с интеллектом стиралки'' высмеяли за сравнение со стриптизом выступление без флага

Степанова стала объектом насмешек. Источник: Sports.ru

Чемпионку ОИ из РФ ''с интеллектом стиралки'' высмеяли за сравнение со стриптизом выступление без флага

Степанова попала под едкие комментарии. Источник: Sports.ru

Отметим, что Степанова является ярой Z-патриоткой и фанаткой Путина. В феврале-2025 лыжница родила ребенка от 54-летнего заместителя Маргариты Симоньян на пропагандистском канале Russia Today.

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