Чемпионка ОИ из РФ вызвала у россиян чувство омерзения после того, как раскритиковала их за нытье из-за роста цен

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина попала под шквал критики после того, как оправдала повышение стоимости ЖКХ для россиян. Депутатка Государственной думы назвала все разговоры вокруг роста этого налога на 20% накручиванием, что не соответствует происходящему в реальности.

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"Рост тарифов ЖКХ? Это вас накручивают. Это в основном у частных компаний. У нас есть определенный государственный лимит, чтобы рост не был выше определенного уровня. Для каждого человека рост цены – это не очень приятный момент. Не могу сказать, что это катастрофично, но для любого это неприятно и вызывает далеко не самые положительные эмоции", – сказала Роднина.

Читатели портала Sports.ru не прошли мимо этих слов приспешницы диктаторского режима Владимира Путина. Они напомнили бывшей фигуристке, что в Госдуме она получает баснословную зарплату и не замечает роста цен и тарифов.

"Сидит с награбленными миллионами и ЗП в 500 тысяч, учит нас жизни", "Господи, просто перестань разговаривать вслух, пожалуйста", "Позорище. К ранее прославленной великой чемпионке давно не осталось никакого уважения. Только чувство омерзения и брезгливость", "Да какая катастрофа, при зарплате Родниной, а если будет мало, можно же поднять всегда", – пишут в комментариях.

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Как сообщал OBOZ.UA, Ирина Роднина назвала санкции, введенных против страны-агрессорки, "попыткой остановить развитие России".