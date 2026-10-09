Чемпионка ОИ из РФ вызвала у россиян чувство омерзения после того, как раскритиковала их за нытье из-за роста цен

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
российская колонияНа оккупированной территории Украины резко активизировались "охотники за головами": из тюрем "выгребают" заключенных на войну, а отказников вывозят в РоссиюУ печи и с самоваром: в Кремле показали, с кем Путин отмечал день рождения в день кровавого удара по ПрилукамУ печи и с самоваром: в Кремле показали, с кем Путин отмечал день рождения в день кровавого удара по Прилукам11-летняя дочь Панеттьери появилась на слушании по делу о наследстве актрисы: какое решение принял суд и почему Кличко выплатит долг экс-невесты11-летняя дочь Панеттьери появилась на слушании по делу о наследстве актрисы: какое решение принял суд и почему Кличко выплатит долг экс-невестыУкраина научилась сбивать российские баллистические ракеты без Patriot: в WSJ рассказали, как это удалосьУкраина научилась сбивать российские баллистические ракеты без Patriot: в WSJ рассказали, как это удалосьВ Прилуках в результате российского удара погибла супружеская пара с полуторагодовалым сыном. ФотоВ Прилуках в результате российского удара погибла супружеская пара с полуторагодовалым сыном. ФотоМиллионер Гарик Корогодский удивил, от чего отказался во время войны и сколько тратит в месяц сейчасМиллионер Гарик Корогодский удивил, от чего отказался во время войны и сколько тратит в месяц сейчасСБУ разоблачила доцента университета, которая "слила" в соцсети координаты позиций сил ПВО Киева. Фото и видеоСБУ разоблачила доцента университета, которая "слила" в соцсети координаты позиций сил ПВО Киева. Фото и видеоРоссия нанесла удар по Киевской области: возник пожар, погибла женщина, есть пострадавшие. Фото и видеоРоссия нанесла удар по Киевской области: возник пожар, погибла женщина, есть пострадавшие. Фото и видеоДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояСдать доллары в обменники можно по новому курсуПрежний курс больше не действует: сколько стоит доллар в украинских банках 9 октября

Чемпионка ОИ из РФ вызвала у россиян чувство омерзения после того, как раскритиковала их за нытье из-за роста цен

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read1 мин
icon 54
Чемпионка ОИ из РФ вызвала у россиян чувство омерзения после того, как раскритиковала их за нытье из-за роста цен
Роднину раскритиковали в сети

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина попала под шквал критики после того, как оправдала повышение стоимости ЖКХ для россиян. Депутатка Государственной думы назвала все разговоры вокруг роста этого налога на 20% накручиванием, что не соответствует происходящему в реальности.

"Рост тарифов ЖКХ? Это вас накручивают. Это в основном у частных компаний. У нас есть определенный государственный лимит, чтобы рост не был выше определенного уровня. Для каждого человека рост цены – это не очень приятный момент. Не могу сказать, что это катастрофично, но для любого это неприятно и вызывает далеко не самые положительные эмоции", – сказала Роднина.

Чемпионка ОИ из РФ вызвала у россиян чувство омерзения после того, как раскритиковала их за нытье из-за роста цен

Ирина Роднина. Источник: РБК

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 2,7 т.
"Говорят так, будто в первом же раунде": Фьюри ответил критикам Усика за бой с Верховеном
icon 2,7 т.
"Говорят так, будто в первом же раунде": Фьюри ответил критикам Усика за бой с Верховеном
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 1,8 т.
Усик остался без соперника на прощальный бой. Переговоры с Уайлдером завершились провалом
icon 1,8 т.
Усик остался без соперника на прощальный бой. Переговоры с Уайлдером завершились провалом
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 501
"Рискуешь": Усик получил жесткий ответ от бывшего промоутера из-за боя с Уайлдером
icon 501
"Рискуешь": Усик получил жесткий ответ от бывшего промоутера из-за боя с Уайлдером
Чемпионка ОИ из РФ вызвала у россиян чувство омерзения после того, как раскритиковала их за нытье из-за роста цен

Россия изолирована от мирового спорта.

Читатели портала Sports.ru не прошли мимо этих слов приспешницы диктаторского режима Владимира Путина. Они напомнили бывшей фигуристке, что в Госдуме она получает баснословную зарплату и не замечает роста цен и тарифов.

"Сидит с награбленными миллионами и ЗП в 500 тысяч, учит нас жизни", "Господи, просто перестань разговаривать вслух, пожалуйста", "Позорище. К ранее прославленной великой чемпионке давно не осталось никакого уважения. Только чувство омерзения и брезгливость", "Да какая катастрофа, при зарплате Родниной, а если будет мало, можно же поднять всегда", – пишут в комментариях.

Чемпионка ОИ из РФ вызвала у россиян чувство омерзения после того, как раскритиковала их за нытье из-за роста цен

Россияне высмеяли Роднину. Источник: Sports.ru

Чемпионка ОИ из РФ вызвала у россиян чувство омерзения после того, как раскритиковала их за нытье из-за роста цен

Россияне раскритиковали Роднину. Источник: Sports.ru

Чемпионка ОИ из РФ вызвала у россиян чувство омерзения после того, как раскритиковала их за нытье из-за роста цен

Роднина попала под критику. Источник: Sports.ru

Как сообщал OBOZ.UA, Ирина Роднина назвала санкции, введенных против страны-агрессорки, "попыткой остановить развитие России".

Похожие темы
Ирина РоднинаИрина Роднина
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться