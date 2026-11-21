Харьковские Соколы впервые в своей истории обыграли Днепр и сделали это очень уверенно – 90:64, нанеся чемпиону крупнейшее поражение за пять лет. Поединок в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET прошел в Киеве.

Видео дня

Харьковские Соколы – Днепр 90:64 (21:12, 23:21, 25:16, 21:15)

Киев, ДС Венето

Харьковские Соколы: Сушкин 21, Соловьев 21, Клевзуник 18 + 6 подборов, Сандул 4, Хохоник 10 + 6 передач – старт; Романица 7, Лищина 7, Клебан 2, Безима 0, Змиевский 0

Днепр: Закурдаев 12, Сипало 8, Сорочан 7, Тымофеенко 2, Колдомасов 7 – старт; Дубоненко 11, Конев 10 + 7 подборов, Горобченко 5, Загреба 4, Смитюх 2, Бондарчук 1

Главное в матче

Харьковские Соколы с первых минут переигрывали Днепр, выигрывая подборы на чужом щите, агрессивнее действуя в атаке и один за другим попадая из-за дуги. В итоге подопечные Дмитрия Забирченко выиграли первую четверть со счетом 21:12.

Во второй четверти Днепр на некоторое время перехватил инициативу и сократил отставание до 4 очков, но затем Соколы вернули игру под свой контроль и с каждой минутой лишь укрепляли лидерство.

В итоге Соколы выиграли с разницей в +26. Это крупнейшее поражение Днепра в чемпионате с ноября 2021 года (тогда команда уступила Прометею с разницей в 38 очков – 64:102). С тех пор клуб выиграл три чемпионских титула Суперлиги подряд.

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Герой матча

В составе Соколов выделялись трое игроков – Егор Сушкин и Алексей Соловьев, которые после этого тура отправятся в сборную Украины, набрали по 21 очку (Соловьев попал 5/6 трехочковых), а Денис Клевзуник добавил 18 очков и 6 подборов.

Цифры матча

39-26 – преимущество Соколов по подборам

14 подборов собрали игроки Соколов на чужом щите, 15 подборов у Днепра на своем щите

Главные истории дня

24:24 – равенство команд по очкам из трехсекундной зоны

По 4 очка Днепр набрал в быстрых отрывах и после подборов

Что дальше

Завтра, 22 ноября, Днепр сыграет против Киев-Баскета, а Харьковские Соколы встретятся с Запорожьем